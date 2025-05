Reprodução PM apreendeu o suspeito do crime no final da tarde









Uma estudante de 14 anos do 8º ano de uma escola particular de Uberaba, no Triângulo Mineiro, morreu na sala de aula, nesta quinta-feira (8), após ser atingida com uma tesoura por um outro aluno.

Segundo relato de testemunhas, o crime aconteceu após uma briga entre os dois adolescentes, sendo que um deles teria se armado com uma tesoura e atingido dois golpes no pescoço da vítima.

A estudante recebeu os primeiros socorros de um professor do colégio que é estudante de Medicina, até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas, apesar das tentativas de reanimação, ela teve morte confirmada ainda na sala de aula.

O suspeito que a atingiu com a tesoura fugiu do local, mas foi encontrado no fim da tarde pela Polícia Militar e foi apreendido.

Ele seria aluno do 9º ano, segundo informações da escola.

O corpo da adolescente foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).





Também estiveram no local do crime equipes da Polícia Militar (PM) e da Polícia Civil, que agora segue com as investigações do caso. Ainda não se sabe a motivação do crime.

A direção do colégio afirmou que prestará assistência psicológica para a comunidade escolar.

A Prefeitura de Uberaba decretou luto de três dias no município. Em nota, a prefeita Elisa Araújo, afirmou que Uberaba vive um dia de imensa tristeza.

“Como mãe e como prefeita, meu coração está com a família, que sofre uma perda tão dolorosa, com toda a comunidade escolar e com todos os jovens que estão sendo tocados por esse momento tão difícil”, declarou, acrescentando que, “como gestora pública, reforço nosso compromisso em ampliar as ações de cuidado emocional, convivência escolar e cultura de paz”.