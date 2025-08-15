Divulgação/Governo de SP Cidade de São Paulo tem inverno mais frio dos últimos 31 anos

O frio que afeta a cidade de São Paulo nas últimas semanas é o maior em 31 anos, apontam dados do Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet) analisados pelo Climatempo.

Desde 20 de junho até o dia 13 deste mês, a média de temperatura mínima na capital paulista está em 12,2ºC, de acordo com a empresa de meteorologia. Esse número é o menor desde 1994, quando a média das mínimas ficou em 10,8ºC.

As tardes frias também foram um destaque da análise. Neste ano, a temperatura média no período analisado foi de 22,4ºC. A última vez que os termômetros baixaram mais do que isso foi em 1996, quando a média ficou em 22ºC.

Nos dois últimos anos, os invernos em São Paulo não foram tão frios, por causa de ondas de calor que ocorreram na estação. Em 2023, por exemplo, a cidade registrou o inverno mais quente em mais de 60 anos. No ano passado, o inverno foi o segundo mais quente também em mais de seis décadas.

'Veranico’

Mas o frio deve dar uma trégua nas próximas semanas, segundo a previsão. Já na terça-feira (19), a máxima na capital paulista chega aos 27ºC, e, nos dias 21, 22 e 23 de agosto, ultrapassam os 30ºC, de acordo com o Climatempo.

A partir da próxima quarta (20), começa o terceiro “veranico” de 2025, que deve se estender até a segunda-feira (25) e trazer temperaturas acima da média em várias regiões do país.

No interior do estado de São Paulo, por exemplo, as máximas devem ficar entre 33 °C e 35 °C.



