Metrô de SP Estação Consolação da Linha Verde do Metrô de SP

A Linha Verde do Metrô de São Paulo terá novamente a velocidade reduzida a partir das 20h deste sábado (16) e durante todo o domingo (17), anunciou a empresa.

Os trens vão circular em via única entre as estações Brigadeiro e Consolação, na Avenida Paulista, e, por isso, vão operar com maior intervalo e em menor velocidade.

Assim como na semana passada, a alteração é por causa das obras do novo túnel que vai ligar as linhas 2–Verde e 4–Amarela do Metrô.

A empresa recomendou novamente que, se possível, os passageiros utilizem rotas alternativas. Quem estiver na Linha 4–Amarela pode chegar à Linha 3–Vermelha pela estação da República. Já quem vai para a Linha 1–Azul pode utilizar a estação da Luz.

Os que estiverem na Linha 5–Lilás têm a opção de fazer integração com a Linha 1–Azul na estação Santa Cruz.

Para quem estiver indo à Linha 15-Prata, no entanto, será necessário usar a Linha 2-Verde.

Novo túnel

Com capacidade para receber 18 mil passageiros por hora, o novo túnel do Metrô vai ligar a estação Consolação (Linha Verde) à estação Paulista (Linha Amarela).

O objetivo é desafogar o fluxo de pessoas entre as linhas Verde e Amarela – a ligação hoje existente entre as duas estações deverá ser utilizada apenas para quem segue no sentido Paulista-Consolação.

A obra é de responsabilidade do Consórcio Conexão Paulista/Consolação CTS, formado pelas empresas Constran, Telar e Sprail. O investimento é de R$ 70 milhões e a entrega está prevista para 2026.



