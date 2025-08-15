REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Brasil terá terceiro veranico do ano nos próximos dias

Após semanas de frio intenso, sobretudo nas regiões Sul e Sudeste, o Brasil vai enfrentar uma nova onda de calor fora de época no inverno. Segundo a Climatempo, a partir da próxima quarta (20) começa o terceiro veranico de 2025, que deve se estender até a segunda-feira (25) e trazer temperaturas acima da média em várias regiões do país.

O fenômeno será causado por um bloqueio atmosférico que se forma no interior do Brasil. A massa de ar seco vai afastar o ar polar que predominou nos últimos dias e inverter o padrão de ventos. Com isso, a frente fria vinda do Sul e Sudeste vai ser substituída pelas correntes quentes do Norte e Nordeste.

De acordo com a Climatempo, as áreas mais afetadas terão temperaturas até 5 °C acima da média para agosto. Dessa forma, as tardes serão de sol forte e muito calor.

Como o calor vai afetar cada região

Segundo a Climatempo, a previsão é de que o calor seja mais forte no Centro-Oeste, com destaque para o Mato Grosso e parte de Goiás, onde os termômetros podem marcar entre 38 °C e 40 °C.

No interior de São Paulo e no norte e noroeste do Paraná, as máximas devem ficar entre 33 °C e 35 °C. Já no Rio de Janeiro, as temperaturas devem ultrapassar os 30 °C a partir do meio da próxima semana.

Regiões que vão do norte de Santa Catarina ao centro-norte de Mato Grosso e Rondônia também sentirão o aquecimento, mas em menor intensidade, com valores entre 3 °C e 5 °C acima do esperado.

Riscos à saúde



O calor virá com baixa umidade, que deve piorar sem chuva e aumentar o risco de problemas respiratórios, principalmente no interior. Segundo a Climatempo, áreas em vermelho no mapa terão calor intenso, até 5 °C acima da média. As regiões em laranja também vão esquentar, mas com maior variação de temperatura.

Climatempo Esse período de temperaturas bem acima da média no inverno é chamado de veranico - e o terceiro deste ano. Já começa nesta próxima quarta-feira, 20, e pode se estender até a segunda-feira, 25.





Frio volta em setembro

O calor não deve durar muito, pois a previsão aponta o avanço de uma forte massa de ar polar sobre o país na virada de agosto para setembro.