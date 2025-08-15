Lara Pinheiro/Portal iG Inmet emitiu alerta de baixa umidade para várias partes do país

O Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet) emitiu alertas para 12 estados brasileiros e para o Distrito Federal por causa da baixa umidade do ar.

Os locais em situação mais crítica estão em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde há alerta de grande perigo: a umidade do ar deve ficar abaixo de 12%. Há grande risco de incêndios florestais e à saúde, como doenças pulmonares e dores de cabeça.

Outras regiões desses dois estados e partes de Goiás, Minas Gerais, Rondônia, São Paulo e do Distrito Federal também estão em alerta de perigo pela baixa umidade do ar – que fica um pouco mais alta, mas ainda entre 12% e 20%.

Nesses locais, o Inmet alertou para o risco de incêndios florestais e também para os possíveis danos à saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

O órgão reforçou a importância de beber bastante líquido, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usar hidratante e umidificar o ambiente. O Inmet não recomendou a realização de atividades físicas nessas condições.

Na quinta-feira (14), a Defesa Civil de São Paulo já havia emitido um alerta de baixa umidade para o estado. Pela primeira vez, o órgão também utilizou a tecnologia de cell broadcast para alertar as pessoas sobre a baixa umidade.

Já partes do Amazonas, Bahia, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Tocantins e outras regiões de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rondônia também receberam alertas pela baixa umidade, mas a situação é um pouco menos crítica: nesses locais, o alerta é de perigo potencial, com umidade entre 20% e 30%.

Mesmo assim, o Inmet recomendou que as pessoas bebam bastante líquido, evitem desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Chuvas intensas no Norte e Nordeste

Já o Norte e partes do Nordeste do país estão em alerta pelo problema oposto: chuvas intensas.

Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte têm alerta de perigo ou grande perigo por causa das chuvas em algumas regiões – com a quantidade de precipitação acima dos 30 milímetros por dia, podendo ultrapassar os 100 milímetros nas partes mais críticas.

Nesses locais, o Inmet pede que as pessoas evitem enfrentar o mau tempo, desliguem aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, observem alterações em encostas e permaneçam em local abrigado. Em caso de inundações, devem proteger os pertences com sacos plásticos.

No Norte e em outras partes do Nordeste, também há alerta de perigo em potencial por causa da chuva intensa – acima de 20 milímetros por dia – em partes do Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima. Nessas regiões, o Inmet pediu que os moradores evitem usar aparelhos elétricos ligados à tomada, e que também não enfrentem o mau tempo.

Risco duplo

Alguns estados chamam atenção por terem ambos os alertas: tanto de chuvas intensas como de seca. O risco varia conforme a região do estado em que a pessoa se encontra. São os casos de Amazonas, Bahia e Pará.

Para conferir os riscos para a sua região, consulte o site do Inmet.

Em caso de dúvidas, é possível também obter mais informações sobre a condição do tempo junto à Defesa Civil (telefone 199) ou ao Corpo de Bombeiros (telefone 193), de qualquer lugar do país.



