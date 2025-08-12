Reprodução MP-SP deflagra ação contra esquema de corrupção que arrecadou R$ 1 bilhão em propinas

Na manhã desta terça-feira (12), uma operação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) apreendeu dois pacotes com esmeraldas e cerca de R$ 330 mil em dinheiro vivo na casa do auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, da Secretaria da Fazenda de São Paulo, que foi detido.

Gomes é acusado de liderar um esquema de corrupção que beneficiava empresas do varejo fraudando processos administrativos para quitar dívidas tributárias em troca de propina. A Polícia Civil também encontrou US$ 10 mil (cerca de R$ 54.200), além de 600 euros, em um cofre. As informações são da TV Globo, e o Portal iG tenta contato com o MPSP para confirmar.



Além do auditor, a operação prendeu Sidney Oliveira, dono da rede Ultrafarma, e Mário Otávio Gomes, diretor estatutário do grupo Fast Shop. Sidney foi detido em sua chácara em Santa Isabel e Mário em um apartamento na Zona Norte da capital paulista.

Entenda a ação

De acordo com as investigações, desde 2021, o esquema teria arrecadado cerca de R$ 1 bilhão em propinas. O pagamento era feito todos os meses, por meio de uma empresa registrada no nome da mãe de Artur.



Os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão em outros endereços ligados aos investigados. Eles podem responder por corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.





O Portal iG procurou a Ultrafarma, a Fast Shop e a Secretaria de Estado da Fazenda de São Paulo para mais esclarecimentos, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.