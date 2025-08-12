Reprodução/PRF Apreensão de canetas emagrecedoras

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite desta segunda-feira (11), uma carga de canetas emagrecedoras transportadas como encomenda em um ônibus interestadual, na BR-153, em Jaraguá, na região de Anápolis, em Goiás.

O medicamento, indicado para o tratamento do diabetes tipo 2, tem sido usado também para emagrecimento, o que exige acompanhamento médico e prescrição.

Durante uma fiscalização de rotina em um veículo que viajava entre Goiânia e Marabá, a polícia identificou no compartimento de cargas uma caixa sem documentação fiscal com oito unidades de canetas, além de quatro perfumes. No mercado ilegal, cada uma pode valer até R$ 2 mil.





O material apreendido, assim como as informações do remetente e do destinatário, foram encaminhados à Polícia Civil de Jaraguá, que dará continuidade às investigações.