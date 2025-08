Reprodução/Defesa Civil SP Pelo menos 100 moradias de palafitas foram destruídas pelo fogo

Uma idosa de 64 anos morreu no incêndio de grandes proporções que atingiu, nesta sexta-feira (1), aproximadamente 100 moradias em uma área de palafitas, no bairro Rádio Clube, na Zona Noroeste de Santos (SP), no litoral de São Paulo.

A informação é da Tribuna de Santos, que identificou a moradora da comunidade como Sandra Sarmento da Silva

Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, ela foi a única vítima fatal do incêndio. As demais vítimas foram leves e receberam atendimento nos postos montados pela Prefeitura de Santos no local.

Ainda conforme informações da imprensa local, a idosa já havia sido retirada de casa, mas decidiu voltar para pegar seus pertences, mesmo com o fogo já se espalhando.

Depois, não conseguiu mais sair e morreu carbonizada. Seu corpo foi localizado pelas equipes do Corpo de Bombeiros, enquanto faziam o rescaldo do fogo.



Devido à dificuldade de acesso à comunidade, as chamas se alastraram rapidamente.



Os bombeiros foram acionados por volta das 7h40 da manhã, enquanto as chamas se espalhavam pela comunidade.

Foram enviadas 13 viaturas e cerca de 50 bombeiros para o combate ao incêndio, em uma operação que cobriu uma área de 3 mil m².

Apoio aos atingidos



Em nota enviada ao Portal iG, a Prefeitura de Santos confirmou que cerca de 100 moradias de palafitas foram destruídas pelo fogo.

As famílias atingidas estão passando por triagem no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Rádio Clube(localizado Rua Brigadeiro Faria Lima, s/nº).

Até o momento, 81 famílias foram atendidas e foram registradas seis solicitações de acolhimento.

Para o acolhimento emergencial, foi preparado o Complexo Esportivo da Zona Noroeste (antigo Dale Coutinho, à Rua Fausto Felício Bruzarosco, 8-120 - Castelo).

Também a Unidade Municipal Educacional (UME) Pedro Crescenti, no bairro, está de sobreaviso para eventual acolhimento emergencial, além do Centro da Juventude.

Além disso, o restaurante Bom Prato resrvou 500 refeições para atendimento emergencial às famílias afetadas e mais 60 cestas básicas garantirão a retaguarda inicial.

Atendimentos de saúde



A Prefeitura informou ainda ao iG que o esquema montado no local para atendimento médico, com 4 ambulâncias e 4 motolâncias, registrou 11 atendimento, mas não foi necessária nenhuma remoção para hospitais e para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).





Foram registrados casos leves, como os de inalação de fumaça, crise nervosa, edema, mal-súbito, entre outros.



Doações



O Governo de SP, por meio da Defesa Civil do estado e do Fundo Social de São Paulo, está enviando ajuda humanitária para os moradores da região.



Agentes da Defesa Civil se deslocaram para a Baixada Santista para levar colchões, cobertores, kits de higiene, kits dormitório, roupas e cestas básicas aos moradores.

Para as pessoas interessadas em ajudar, as doações podem ser entregues no Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Santos (Av. Conselheiro Nébias, 388, Encruzilhada), e no Centro Esportivo da Zona Noroeste (Rua Fausto Felício Brusarosco s/nº, Castelo).