Reprodução/redes sociais Incêndio de grandes proporções atingiu comunidade na Baixada Santista

Um incêndio atingiu cerca de 100 casas no Caminho São Sebastião, comunidade sobre palafitas em Santos, litoral de São Paulo. O fogo que se espalhou nesta sexta-feira (1º) foi praticamente controlado por volta das 9h30 pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Defesa Civil de São Paulo, as chamas se espalharam rapidamente devido a dificuldade de acesso dos bombeiros. Uma pessoa morreu e, até o momento, não há relato de feridos.

Início do incêndio

Os bombeiros foram acionados por volta das 7h40 da manhã enquanto as chamas se espalhavam pela comunidade devido ao difícil acesso da corporação. Foram enviadas 13 viaturas e cerca de 50 bombeiros para o combate ao incêndio, em uma operação que cobriu uma área de 3 mil m².

Segundo as informações divulgadas pelos bombeiros, a vítima fatal é uma senhora de aproximadamente 60 anos. Ela havia sido retirada de casa, mas teria decidido voltar para buscar pertences.

O Caminho São Sebastião faz parte do complexo do Dique da Vila Guia, considerada a maior favela sobre palafitas do Brasil.





Auxílio aos moradores

O Governo de São Paulo, por meio da Defesa Civil do estado e do Fundo Social de São Paulo, informou que está enviando ajuda humanitária para os moradores da região. Agentes da Defesa Civil estão se deslocando para a Baixada Santista para levar colchões, cobertores, kits de higiene, kits dormitório, roupas e cestas básicas aos moradores.

O Executivo também afirmou que está investindo mais de R$ 550 milhões em reassentamento e melhorias estruturais para moradores de palafitas na Baixada Santista.