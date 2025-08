Reprodução Redes Sopciais Idosa morre após cachorro lamber ferida e causar infecção grave

Uma mulher de 83 anos morreu após contrair uma infecção severa causada por uma bactéria presente na saliva de cães , conforme concluiu o Tribunal do Legista de Norfolk, na Inglaterra. A idosa, identificada como June Baxter, havia sofrido um corte na perna dentro de casa. Pouco depois, o ferimento foi lambido pelo cachorro da família, o que desencadeou uma reação infecciosa que evoluiu para sepse. As informações são da BBC.

O caso aconteceu em 29 de junho, na residência de Baxter, localizada em Attleborough, no condado de Norfolk. Testemunhos apresentados durante a audiência indicam que ela se machucou ao usar o vaso sanitário, enquanto estava sozinha. Quando sua neta, Caitlan Allin, principal cuidadora da idosa, chegou ao local, encontrou o cão da família lambendo a ferida.

Segundo informações da BBC, os socorristas foram acionados e realizaram curativos no local, além de reposicionar a pele com o auxílio de pinças. No entanto, o estado de saúde da paciente deteriorou rapidamente. No dia seguinte, ela foi levada ao Hospital Universitário de Norfolk e Norwich, onde exames detectaram a presença da bactéria Pasteurella multocida, frequentemente encontrada na boca de cães e gatos.

Apesar do início do tratamento, Baxter evoluiu para um quadro de sepse (uma resposta inflamatória generalizada a infecções) e morreu em 7 de julho. O relatório médico também apontou falência de órgãos como fígado, rins e coração. A legista Johanna Thompson classificou o caso como “morte acidental” e destacou que a vítima já apresentava um estado de saúde fragilizado antes da infecção.





“A senhora Baxter era determinada, mas estava vulnerável do ponto de vista clínico. A lambida do cão em uma ferida aberta foi o gatilho para a infecção que resultou em sua morte”, declarou Thompson durante a audiência realizada em 22 de julho.

De acordo com o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS), a Pasteurella multocida é uma bactéria comum na flora bucal de animais domésticos e pode causar infecções graves, especialmente em pessoas imunossuprimidas. Autoridades de saúde recomendam que feridas abertas lambidas ou mordidas por animais sejam lavadas imediatamente e avaliadas por profissionais, a fim de evitar complicações.