Reprodução/CCR Autoban Rodovias Anhanguera e Bandeirantes ligam a capital São Paulo aos polos do interior

Quem viaja pela Anhanguera e pela Bandeirantes, que ligam São Paulo ao interior, precisa se planejar - inclusive nos fins de semana. É o que aponta um levantamento feito pela CCR AutoBAn a pedido do Portal iG. As duas rodovias registram uma faixa de horário com tráfego intenso, que não dá folga nem aos sábados e domingos.

Durante a semana, o tráfego é parecido nas duas. No sentido capital–interior, o maior movimento ocorre entre 6h e 19h. Já no sentido interior–capital, os motoristas começam a encher as pistas ainda mais cedo, por volta das 5h da manhã, até as 19h.

Fim de semana

Nos finais de semana, o padrão se repete com pequenas variações.

Na Bandeirantes, o maior fluxo rumo ao interior acontece no sábado de manhã, entre 9h e 12h. A volta para a capital costuma ser mais lenta no domingo à tarde, entre 15h e 20h.

Na Anhanguera, o tráfego para o interior também cresce aos sábados, mas um pouco mais tarde: das 10h às 13h. O retorno no domingo, assim como na Bandeirantes, é mais movimentado entre 15h e 19h.

Apesar das semelhanças, a Anhanguera apresenta um volume médio diário de veículos maior que o da Bandeirantes, conforme a CCR. Ainda segundo a concessionária, passam mais carros de passeio que veículos de carga pelas duas rodovias.

Ao iG, a CCR Autoban explicou que o monitoramento do trânsito é feito em tempo real, com equipamentos como os SATs (Sistema de Análise de Tráfego), que ficam espalhados ao longo dos trechos. Em datas de grande movimento, como feriados, a CCR executa planos operacionais especiais para tentar garantir mais fluidez e segurança.





Como posso monitorar o tráfego?

A recomendação é ficar de olho nos canais oficiais da CCR AutoBAn, que atualizam as condições das rodovias em tempo real. No s ite da concessionária , há um sistema que permite simular um trajeto - por exemplo, de São Paulo até Campinas - e visualizar as condições de tráfego ao longo do caminho.