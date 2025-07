Reprodução Fenômeno deve ser observado em vários pontos do estado, até sexta (11)





Com base em análises do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta, nesta terça-feira (8), para formação de nevoeiros em diversas regiões nos próximos dias, até pelo menos a sexta-feira (11).

Esse fenômeno, ainda de acordo com a Defesa Civil, ocorre devido à ausência de cobertura de nuvens, o que permite uma maior perda de energia térmica da superfície terrestre.

Com a redução da temperatura, a umidade do ar se eleva e se condensa, originando o nevoeiro.

No entanto, com o avanço das horas e o aumento gradual da temperatura devido à atuação do Sol, a neblina tende a se dissipar progressivamente.

As ocorrências tendem a ser mais expressivas nas regionais de Itapeva, Sorocaba, Campinas, Bauru e Araraquara, além dos Vales do Ribeira e do Paraíba, Região Metropolitana da Capital, Baixada Santista, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, especialmente durante as primeiras horas da manhã.





Além disso, áreas de serra poderão registrar neblina densa, o que pode comprometer significativamente a visibilidade e interferir nas condições de tráfego, representando risco potencial em trechos de rodovias e vias locais.

Diante desse cenário, a Defesa Civil recomenda atenção redobrada aos motoristas, com redução de velocidade, uso de faróis baixos e manutenção de distância segura entre veículos, além de cautela redobrada em curvas e aclives.

No comunicado, o órgão estadual afirma ainda que o acompanhamento das condições meteorológicas continua sendo realizado 24 horas por dia, com atualizações sendo emitidas sempre que necessário, visando a segurança de todos.