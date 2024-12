Reprodução/redes sociais Locutor de rodeio é pisoteado por touro, mas segue narração sem perder o microfone

O locutor de rodeio Pascoal Marques de Souza, de 53 anos, foi pisoteado por um touro durante a narração do rodeio na abertura da festa do Primeiro Encontro de Cowboys, em Paranaíba, município a 420 km de Campo Grande, na noite de quarta-feira (11). Entretanto, apesar do incidente, ele seguiu com a apresentação.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento exato em que o touro atinge o locutor, que de um jeito impressionante, consegue levantar rapidamente após ser pisoteado e segue narrando o rodeio com o microfone na mão.

Assista ao vídeo:





Apesar do susto, Pascoal não sofreu ferimentos graves. "Foi só um susto. Estava tranquilo, me levantei rápido e segui trabalhando", contou ao g1.

Em 30 anos de experiência, esta foi a primeira vez que Pascoal foi “atropelado” por um touro. “Não é motivo para eu parar. Eu gosto de rodeio e vamos seguir em frente", disse ele, rindo.

Após o susto, Pascoal recusou a ajuda médica oferecida pelos organizadores do evento. Ele disse que sentiu apenas um inchaço na perna e não viu necessidade de atendimento médico. Ele permaneceu no evento, narrando o rodeio durante a noite e também nos dias seguintes, sexta e sábado.