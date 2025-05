Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas Prazo para regularizar o documento terminou ontem

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou por meio de nota, nesta terça-feira (20), que mais de 5 milhões de brasileiros terão seu título de eleitor cancelado. O prazo para regularização na Justiça Eleitoral terminou ontem (19).

A Justiça Eleitoral prevê o cancelamento do título para o eleitorado que não votou, não justificou e nem pagou as multas referentes à ausência nas três últimas eleições, incluindo as suplementares.

A partir de 20 de maio, eleitores com o título de eleitor irregular devem procurar o cartório eleitoral para normalizar a situação. Eles serão orientados a fazer o pedido de regularização presencialmente ou pelo Autoatendimento Eleitoral, com os documentos exigidos.

Como saber se meu título foi cancelado?

O cancelamento não será comunicado individualmente. Para checar a informação do título de eleitor, o indivíduo pode consultar sua situação eleitoral no site do TSE.





Quem tiver multas pendentes também deve quitá-las, mas o pagamento, por si só, não evita o cancelamento do título. É obrigatório, além de pagar os débitos, solicitar a regularização do documento.