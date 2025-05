Reprodução Carro invade loja de bebidas em Palmas





A Polícia Civil do Tocantins indiciou Sâmia Silva Sá, de 21 anos, por sete tentativas de homicídio após ela i nvadir uma distribuidora de bebidas com um carro, em Palmas. O caso ocorreu em 1º de dezembro de 2024 e foi registrado por câmeras de segurança. O inquérito foi finalizado nesta segunda-feira (19) e encaminhado ao Poder Judiciário.

De acordo com a investigação, a jovem teria avançado com o veículo contra o estabelecimento, colocando em risco sete pessoas: uma funcionária que seria o alvo da ação, quatro outros trabalhadores que estavam no interior da loja e dois clientes que aguardavam atendimento na entrada.

Durante o ato, Sâmia não possuía carteira de habilitação, e dentro do automóvel foram encontradas diversas garrafas de bebida alcoólica vazias. Ainda segundo a polícia, no momento do interrogatório, a jovem apresentava sinais de embriaguez e disse não se lembrar do ocorrido.

A defesa de Sâmia contesta o indiciamento. O advogado Lucas Ferreira afirma que ainda irá analisar os elementos do inquérito, mas adianta que discorda da tipificação penal adotada. "Recebemos com surpresa o enquadramento, diante da natureza dos fatos e da ausência de dolo por parte dela", declarou.

As câmeras de segurança mostram a jovem chegando ao local por volta das 6h da manhã. Segundo a gerência da distribuidora, que preferiu não se identificar, ela se irritou ao ser informada de que, naquele horário, a venda de cervejas era feita apenas em caixas, e não em garrafas individuais.

Na ocasião, um atendente se aproximou para oferecer a maquininha de cartão para o pagamento, mas teve o equipamento derrubado por Sâmia, que também o agrediu com um tapa no rosto. O confronto escalou: a mulher teria direcionado xingamentos a outros funcionários e se envolvido em uma briga física com uma atendente, apontada como alvo da investida.

Imagens feitas por celular mostram as duas trocando agressões na calçada, momento em que parte das roupas da jovem se rasgam. Pouco depois, ela entra no carro, dá a volta e acelera em direção à loja, invadindo o local em alta velocidade às 6h15. Durante a manobra, ela atropela uma pessoa e colide com outro veículo.

A Secretaria de Segurança Pública classificou o episódio como um "ato de fúria".