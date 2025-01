Reprodução/Instagram Equipe trabalhando na limpeza da estação Jardim São Paulo, do metrô de SP





O Metrô de São Paulo informou nesta segunda-feira (27) que a Linha 1-Azul voltou a operar em toda sua extensão, de Jabaquara a Tucuruvi, após estações ficarem fechadas em decorrência do forte temporal que atingiu a capital na tarde de sexta-feira (24).

Segundo a concessionária, as estações Tucuruvi, Jardim São Paulo e Parada Inglesa foram reabertas às 23h05 do domingo, após 55 horas de paralisação, por conta das fortes chuvas. No final de semana, o transporte público metroviário funcionou parcialmente. O perfil oficial do metrô postou um vídeo nas redes sociais, na manhã de segunda, mostrando a estação J ardim São Paulo em funcionamento.

Operação para remover a água da chuva

Cerca de 200 pessoas trabalharam na drenagem, limpeza e reparos para garantir a operação da linha. Desde o final da tarde de sexta, os trens circularam somente no trecho entre as estações Jabaquara e Santana do Metrô.

No sábado, o Portal iG mostrou funcionários da operadora drenando a água de uma das estações mais atingidas pelo temporal.

Na sexta-feira, dia do temporal, vídeos que circularam nas redes sociais mostravam passageiros em cima de corrimões para fugir da forte correnteza que se formou em uma estação da Linha 1-Azul. Outras imagens mostram os trilhos dos trens submersos pela água, lama e lixo. Enquanto isso, refeitórios com equipamentos e alimentos acabaram danificados.





Segundo o Metrô, será reforçada a estrutura de "um muro do acesso, que sucumbiu com a força da água, não impedindo a inundação da estação Jardim São Paulo".

Na sexta, o município de São Paulo registrou o terceiro maior volume de chuva da história desde 1961, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com 125,4 mm acumulados.