Reprodução/Metro As fortes chuvas causaram alagamentos em algumas estações na noite de ontem





A Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo opera parcialmente na noite deste sábado (25) em razão das consequências do temporal que atingiu a cidade na última sexta-feira (24).

O trecho entre as estações Tucuruvi e Santana está sendo atendido por ônibus do sistema PAESE desde o início da operação comercial, de acordo com a atualização de 21h48 disponível na página do Metrô.

As fortes chuvas causaram alagamentos em algumas estações na noite de ontem. Imagens divulgadas mostraram uma enxurrada invadindo a Estação Jardim São Paulo, o que levou passageiros a subirem em canos para evitar serem arrastados pela água. Em nota enviada ao Portal iG, o Metrô lamentou o ocorrido e informou que tomará medidas para resolver a situação.

As demais linhas do sistema metroviário, incluindo as Linhas 2, 3, 4 e 15, estão funcionando normalmente, de acordo com informações oficiais.





No caso do trem, a operação não foi impactada diretamente pelo temporal. As Linhas 8 e 9 da CPTM apresentam intervalos maiores entre os trens, mas a situação estava previamente programada para a realização de manutenções na infraestrutura.

O temporal, que teve início no fim da tarde de sexta-feira, provocou transtornos em várias regiões da capital paulista, com relatos de alagamentos, queda de árvores e interrupção de vias.