Reprodução A imigração para os Estados Unidos continua sendo uma realidade para muitos brasileiros





A imigração para os Estados Unidos sempre foi - e ainda é - uma realidade para muitos brasileiros. Nos últimos dias, porém, surgiram dúvida e preocupação: mas, e agora, com as mudanças sobre estrangeiros implementadas pelo presidente Donald Trump? Será que as regras mais rígidas do novo governo podem afetar quem pretende morar legalmente no país?

Para entender melhor o impacto dessas mudanças, o Portal iG – Último Segundo conversou com Sabrina Andrade,e specialista em solicitações de visto americano, e com Leonardo Medeiros, dentista brasileiro que está se preparando para estudar e trabalhar nos EUA.

Sabrina Andrade, proprietária da Agência Férias na Flórida, tem experiência em processos de visto há mais de uma década, e acompanha de perto as modificações nas leis e práticas dos Estados Unidos em relação aos vistos.

Ela afirmou ao iG que, até o momento, não houve mudanças significativas para brasileiros que solicitam vistos de turismo ou de estudante.

“Em questão do visto de turismo e visto de estudante, não vai alterar em nada no primeiro momento. Futuramente, realmente a gente não sabe, mas em primeiro momento, não”, diz Sabrina.

A especialista acredita que as políticas de imigração não sofrerão alterações drásticas porque a administração de Trump não implementou grandes mudanças nas regras de visto em 2017, quando tomou posse para o primeiro mandato. “Foram pequenas mudanças, foi questão mais de idade, de número de solicitante, enfim, foi uma questão mínima”, afirma.

A mudança recente mais substancial foi no governo Biden, no valor das taxas de visto. "Antigamente eram 160 dólares, passou para 185 dólares", explica, ressaltando que qualquer nova alteração no valor do visto precisaria passar por uma aprovação no Congresso e levaria tempo.

Número de solicitantes

JIM WATSON O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, durante um comício na Capital One Arena em Washington, 19 de janeiro de 2025





Sobre o número de solicitantes, Sabrina também acredita que a demanda por vistos não será afetada pelas políticas do governo Trump. "O que altera muito o número de solicitantes é o valor do dólar. O dólar subiu na época, mas isso foi mais uma questão política aqui do Brasil. As pessoas querem conhecer os Estados Unidos, as pessoas querem estudar lá, e isso não vai ser alterado", diz.

Vistos de imigrante

Christian MONTERROSA Entre 11 e 15 milhões de imigrantes vivem nos Estados Unidos sem a documentação necessária, de acordo com estimativas





No entanto, Sabrina observa que as maiores mudanças ocorreram em relação aos vistos de imigrante. O governo Biden, por exemplo, liberou o chamado “cai-cai”, uma permissão para que imigrantes ilegais que atravessam a fronteira dos EUA possam responder ao processo de regularização dentro do país.

“Isso o Trump já barrou. Se você for pego na fronteira, você não vai ter o famoso cai-cai. Você vai ter que retornar ao seu país para poder ver se vai poder entrar nos Estados Unidos ou não”, explica.

Brasileiro vai se mudar para os EUA

CHIP SOMODEVILLA Trump e Biden cumprimentam-se na cerimônia de posse





Leonardo Medeiros planeja se mudar para os Estados Unidos em abril para iniciar o doutorado na Flórida. Ele compartilhou as expectativas sobre o processo de imigração.

A jornada vai ser em companhia da noiva, Eduarda Garcia, que fará uma especialização no país.

Em conversa com o iG, ele se mostrou tranquilo em relação ao processo atual para quem quer morar nos EUA, destacando que, ao viajar com a comprovação de que os dois vão estudar, não há riscos de problemas com a imigração.

“Estamos tranquilos em relação a isso, porque vamos aos EUA com a comprovação de que iremos estudar. Há até falas do Trump que facilitará a ida de profissionais qualificados para lá. Não há risco de voltarmos por irregularidade”, diz.

Leonardo também mencionou que a família de sua noiva está toda regular, e que a mãe dela é cidadã americana, o que facilita a situação.

Na entrevista ao iG, o dentista ressaltou que, embora o processo de obtenção do visto possa ficar mais burocrático, ele não acredita que isso seja uma consequência direta das políticas de Trump.





Brasil x EUA

Um grupo de 84 brasileiros repatriados desembarcou na noite deste sábado (25), no Aeroporto Internacional de Confins-Belo Horizonte. Eles relataram problemas com alimentação, falhas técnicas na aeronave vinda dos EUA e maus-tratos.

O Ministério da Justiça brasileiro protestou contra os Estados Unidos pela deportação de brasileiros algemados em um voo. No desembarque, eles também apareceram acorrentados. Um pouso de emergência em Manaus ocorreu devido a problemas técnicos.

O ministro Lewandowski comunicou o presidente da República, que ordenou a intervenção da Força Aérea Brasileira para garantir o transporte digno dos deportados.

A nota oficial do ministério enfatizou o desrespeito aos direitos humanos. A Força Aérea Brasileira providenciou uma aeronave para trazer os brasileiros para Minas Gerais.