Reprodução/Instagram Equipe trabalhando no Metrô de SP





As chuvas intensas que atingiram São Paulo na última sexta-feira (24) provocaram inundações severas na Linha 1-Azul do Metrô, especialmente na estação Jardim São Paulo-Ayrton Senna. Como resultado, o trecho entre as estações Jardim São Paulo, Parada Inglesa e Tucuruvi permanece fechado. A operação segue parcialmente neste domingo (26), com trens circulando apenas entre Jabaquara e Santana.

Para atender os passageiros impactados, o sistema Paese disponibilizou ônibus gratuitos que operam no trecho afetado.

Segundo o Metrô, “200 funcionários já concluíram a drenagem, limpeza e reforço estrutural. Sistemas elétricos e de controle estão sendo analisados para retomada”.

A empresa afirmou ainda que os trabalhos continuarão pela madrugada para garantir a segurança na retomada total da operação.

A estação Jardim São Paulo sofreu danos, incluindo o colapso de um muro de acesso e o alagamento dos trilhos.

Reprodução/Instagram Equipe trabalhando no Metrô de SP





As imagens registradas no local mostram passageiros enfrentando enxurradas dentro da estação, sendo obrigados a buscar áreas elevadas para escapar da correnteza.

O Metrô informou que “o muro de acesso foi isolado e reforçado” e que “os sistemas elétricos e de controle estão sendo analisados”.

Neste domingo, a operação na Linha 1-Azul seguirá parcial, com trens circulando entre Jabaquara e Santana. O trecho Jardim São Paulo, Parada Inglesa e Tucuruvi continuará atendido pelo sistema de ônibus Paese.





Prefeitura de São Paulo

A prefeitura de São Paulo afirmou que as intervenções realizadas na cidade minimizaram os impactos das chuvas, apesar dos transtornos registrados em várias regiões.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP), que recebeu críticas de opositores por demorar a se posicionar nas redes sociais na última sexta, destacou que a administração municipal está empenhada em reduzir danos e responder às emergências causadas pelas enchentes.