Reprodução/Globoplay Grave acidente envolveu quatro veículos





Quatro pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas em um grave acidente na no km 55 da rodovia dos Bandeirantes , em Jundiaí ( SP ) , na madrugada desta quinta-feira (5). O acidente envolveu três caminhões e um carro, que ficou completamente destruído.

Segundo informações da concessionária Autoban , que administra a rodovia, um dos caminhões seguia pela via no sentido norte, quando o motorista invadiu um trecho em obras, que estava sinalizado, e bateu nos outros veículos.

O acidente aconteceu por volta das 4h, horário em que o tempo estava nublado na região.

Transtornos na rodovia

Todas as faixas da pista no sentido norte foram interditadas e houve grande congestionamento no local no começo da manhã de quinta. Bombeiros, socorristas e policiais militares trabalham no socorro às vítimas.

De acordo com as informações iniciais, o carro seria de uma empresa terceirizada que atua em obras na rodovia. Os agentes constataram a morte de quatro pessoas e retiraram outras três das ferragens com ferimentos graves, que foram levadas a um hospital próximo. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada.