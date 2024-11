Arquivo pessoal Bruno Patrocino Bastos

O motorista de aplicativo Bruno Patrocino Bastos, de 46 anos, foi baleado na tarde deste domingo (10) enquanto abastecia o carro em um posto de combustíveis na Avenida Pastor Martin Luther King, em Inhaúma, na Zona Norte do Rio de Janeiro . De acordo com a esposa da vítima, Bastos dirigia um Tracker preto quando foi atingido no peito durante uma perseguição policial , sendo confundido com criminosos.

A direção do Hospital Salgado Filho, no Méier, informou que o estado de saúde do motorista é estável. A família de Bastos, por sua vez, esclareceu que ele estava trabalhando no momento do incidente e que o veículo que dirigia era similar ao carro utilizado pelos criminosos que estavam sendo perseguidos pelos policiais.

Em nota oficial, a assessoria de imprensa da Polícia Militar informou que foi aberto um procedimento apuratório na Corregedoria da corporação para investigar as circunstâncias do disparo que atingiu o motorista durante uma ocorrência do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE).

O caso foi registrado pelos próprios policiais militares envolvidos na ação na 44ª DP (Inhaúma), e a investigação segue em andamento.