Reprodução/Youtube Bolsonaro

A Polícia Federal (PF) descobriu um contrato de R$ 900 mil para a reforma da casa de Jair Bolsonaro em Angra dos Reis , na Costa Verde do Rio de Janeiro, durante uma operação de busca e apreensão em Brasília. O documento foi encontrado na mesa do ex-presidente, no escritório do Partido Liberal (PL), e foi anexado ao inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado em 2022. No mesmo inquérito, Bolsonaro foi indiciado por tentar reverter o resultado das eleições.

O contrato chamou a atenção da PF por seu valor elevado. Em um relatório, os agentes destacaram que a reforma estava orçada em R$ 900 mil, enquanto na declaração de bens de Bolsonaro nas eleições de 2022, a casa estava avaliada em apenas R$ 98.500, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O agente responsável pela análise do documento afirmou que o valor da reforma equivale a quase dez vezes o valor declarado do imóvel, gerando questionamentos sobre a discrepância entre os valores.

A prática de declarar valores abaixo dos preços de mercado é comum entre políticos, já que a lei não exige a atualização desses valores ao longo do tempo. Consultada pelo GLOBO, uma corretora da região estimou que o imóvel de Bolsonaro poderia valer cerca de R$ 2,5 milhões, considerando sua localização, tamanho e proximidade da praia.

O contrato, datado de 11 de outubro de 2023, foi assinado apenas pela empresa de engenharia responsável pela obra, não havendo a assinatura de Bolsonaro. A defesa do ex-presidente não se manifestou sobre o caso.

O documento descreve um pagamento inicial de 30% do valor total (R$ 270 mil), com o saldo sendo pago em quatro parcelas de R$ 135 mil, além de um pagamento final de R$ 90 mil, quando a obra fosse concluída. O prazo de execução da reforma era de cem dias úteis, mas não há detalhes sobre as melhorias realizadas.

Em vídeos divulgados por Bolsonaro e seus apoiadores, é possível observar que, além da pintura geral do imóvel, foram feitas trocas nas janelas, substituindo as de madeira por blindex, reformas no piso e nos portões, além da reconstrução de parte do muro e a construção de uma nova área de churrasqueira.

Em março deste ano, o colunista Lauro Jardim, do GLOBO, noticiou que a reforma foi acelerada após Bolsonaro decidir concluir as obras rapidamente, possivelmente para evitar que bens fossem bloqueados em razão das investigações em andamento.