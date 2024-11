Reprodução/TV Globo Metrô de SP teve danos em um equipamento elétrico que causou transtornos aos passageiros





Falha no Metrô de São Paulo na manhã desta terça-feira (26) causou lentidão no funcionamento dos trens na Linha 3–Vermelha . Segundo a companhia, a operação dos trens aconteceu com velocidade reduzida e maior tempo. O transtorno deixou as plataformas lotadas de passageiros que dependem do serviço. Por volta das 10h, a operação começou a ser normalizada.

O problema começou por volta das 6h40 da manhã. O Metrô de SP informou que danos em um equipamento elétrico de via na região da estação Tatuapé causaram a desenergização do trecho, no sentido Corinthians-Itaquera.

“Como alternativa, a transferência gratuita para a CPTM foi aberta nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera”, ressaltou a empresa, em nota.

Transtornos

Nas redes sociais, passageiros relataram o problema na linha e falaram sobre a demora dos trens, contando sobre a superlotação e lentidão nos trens. O Metrô afirmou, na manhã desta terça, que trabalha para normalizar a circulação dos trens e pediu desculpas aos passageiros pelos transtornos causados pela falha na operação. A companhia começou a normalizar o sistema às 10h15 da manhã.

Em nota, o Metrô atualizou a situação da Linha 3-Vermelha:

"A operação dos trens na Linha 3-Vermelha está em processo de normalização no trecho entre as estações Santa Cecília e Corinthians-Itaquera. Entre as estações Santa Cecília e Palmeiras-Barra Funda, há restrição de velocidade devido à presença de passageiros na passarela de emergência. Funcionários estão no local para orientar e retirar as pessoas da área para liberar a circulação dos trens.

Por volta das 6h40, uma interferência em equipamento da via na região da estação Tatuapé gerou velocidade reduzida e maior tempo de parada. Como alternativa, a transferência gratuita para a CPTM foi aberta nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera. O Metrô pede desculpas aos passageiros pelos transtornos provocados."