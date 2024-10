Divulgação/Mobiliza Saracura Vai-Vai Itens foram encontrados na Estação 14 Bis-Saracura

Novos itens arqueológicos foram descobertos nas obras da Estação 14 Bis-Saracura , parte da futura Linha 6-Laranja do Metrô , no centro de São Paulo . Entre os achados, realizados em 25 de setembro, estão fios de contas, conchas e uma imagem que pode representar uma divindade da cultura afro, Exu. Os objetos podem datar do final do século XIX, segundo o movimento Mobiliza Saracura Vai-Vai.

Até agora, mais de 40 mil artefatos já foram encontrados nas escavações.

“Desde o início das escavações foi possível observar peças que se inserem em um contexto ligado ao sagrado. Além disso, através de pesquisas, fontes de época diversas, da memória e da oralidade já se tinha conhecimento prévio da forte possibilidade de serem encontrados esses tipos de objetos”, disse a historiadora Marília Belmonte, em entrevista ao g1.

Em junho de 2022, um sítio arqueológico foi descoberto no local que antes abrigava a quadra da escola de samba Vai-Vai, que deixou o bairro do Bixiga devido às obras do Metrô.

História

O movimento Mobiliza Saracura Vai-Vai sugere que esses achados podem indicar a presença de um templo afro-religioso antes da urbanização da área. Segundo a historiadora envolvida no movimento, essa descoberta permite uma nova compreensão da experiência da população negra, além de suas relações com a escravidão.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) afirmou em nota ao g1 que todos os artefatos estão sendo estudados para correta identificação, mas não confirmou a datação dos itens encontrados.

“O Instituto informa que não tem medido esforços para compatibilizar a implantação das obras do metrô Saracura e as normas de preservação do patrimônio cultural brasileiro, que permitem a conservação e o estudo de relevante material arqueológico referente às memórias de populações que habitaram a região e que contribuíram para a formação histórica do país”, completou.

Status das obras

Em julho, o jornal SP2 informou que todas as estações da futura Linha 6 estão com cerca de 50% de conclusão, exceto a 14 Bis, que está atrasada, com menos de 10% de progresso. As estações vizinhas estão mais de 40% finalizadas. O "tatuzão", máquina responsável pela escavação, deve chegar ao Bixiga em 2025, desde que a estação esteja devidamente escavada.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.