Reprodução/Google Mansão de Maluf é roubada em SP

Criminosos invadiram e roubaram a mansão de Otávio Maluf , filho do político Paulo Maluf , no bairro do Morumbi , zona sul de São Paulo na tarde desta sexta-feira (22).

Ao todo três assaltantes, vestidos como agentes da Polícia Federal, renderam quatro mulheres que estavam na residência, incluindo uma moradora e três funcionárias. As vítimas foram amarradas, mas não sofreram ferimentos. Os ladrões fugiram levando joias do local.

Uma fonte próxima à família Maluf confirmou o assalto em conversa com a CNN. No momento da invasão, Otávio Maluf, proprietário da casa, não estava na residência.

A Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Militar intensificou o patrulhamento na região para localizar os suspeitos. Além disso, equipes do 34º Distrito Policial (Jardim Taboão) e da Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco), vinculada à 3ª Delegacia Seccional (Oeste), estão no local para coletar informações e dar continuidade às investigações.

O caso segue em apuração, e até o momento, não há informações sobre a identidade ou paradeiro dos assaltantes.