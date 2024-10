Reprodução/redes sociais Jovem foi arrastada pela enxurrada na quinta (24) e estava desaparecida desde então





O corpo de Sara Gabrielli de Souza Silva , de 18 anos, arrastada pela enxurrada na noite de quinta-feira (24), durante as fortes chuvas que atingiram a região de Campinas (SP) , foi localizado neste domingo (27).

A chuva que caiu na quinta (24) na região do Piçarrão e no Jardim Proença, em Campinas , provocou alagamentos, inundou hospitais e levou carros. Pontos de alagamentos foram registrados também no Centro, na Vila Industrial e no Jardim Baronesa. Ao todo, cinco pessoas morreram em decorrência do temporal.

A jovem foi encontrada sem vida por voluntários no Rio Capivari, na região do Jardim Campina Grande, a cerca de 18 km do local do desaparecimento. Sara era vendedora e retornava do trabalho quando foi surpreendida pelo temporal.

Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Defesa Civil foram mobilizadas para resgatar o corpo.

Outras vítimas do temporal

Além de Sara, outras quatro pessoas morreram em decorrência do temporal que caiu na região de Campinas. Em Itapeva, na quinta (24) por volta das 18h, um muro de uma obra desabou e atingiu uma mulher. Ela foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada para a Santa Casa, mas não resistiu e morreu no hospital.





Em Itapira, uma árvore caiu sobre um veículo e causou a morte de um homem, de 37 anos, na sexta-feira (25). No mesmo dia, o corpo de uma mulher de 25 anos foi encontrado no em Jundiaí, após a água baixar. Ela estava em um carro que havia ficado submerso.

Também em Campinas, os bombeiros localizaram o corpo de um homem arrastado pela enxurrada. As buscas seguem para localizar um motoboy de 37 anos em Jandira.

