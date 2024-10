Rodrigo Soldon/Flickr Defesa Civil também orienta a população a tomar precauções durante as tempestades

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para a previsão de chuvas fortes, acompanhadas de raios e intensas rajadas de vento, que devem ocorrer entre quarta-feira (9) e sábado (12) em diversas regiões do estado.

A expectativa é de um acumulado de 80 mm de chuva ao longo do período na Região Metropolitana de São Paulo . A mesma quantidade de chuva é esperada nas regiões da Baixada Santista , Campinas , Itapeva , Sorocaba e Vale do Ribeira .

Já no Vale do Paraíba e nas áreas de Franca , Barretos e Ribeirão Preto , a previsão indica acumulados entre 60 mm e 70 mm. Nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto , o volume esperado é de 40 mm.

Os maiores volumes de chuva devem atingir a Serra da Mantiqueira , o litoral norte e as regiões de Presidente Prudente e Marília , com acumulados de até 100 mm. Nas áreas de Bauru e Araraquara , a previsão é de 90 mm de chuva.

Recomendações durante tempestades





A Defesa Civil também orienta a população a tomar precauções durante as tempestades. Algumas medidas de segurança incluem:

- Ao ouvir trovões ou receber avisos de tempestade, abrigue-se em locais seguros, longe de janelas, tomadas e materiais metálicos;

- Evite se abrigar sob árvores ou estruturas frágeis de metal;

- Caso note rachaduras no telhado, saia imediatamente do local;

- Desconecte aparelhos eletrônicos das tomadas e não utilize dispositivos conectados à fiação elétrica ou telefônica;

- Se estiver em áreas abertas, como praias, campos de futebol ou estacionamentos, saia rapidamente;

- Mantenha-se afastado de objetos altos e expostos, como árvores e postes, e de materiais metálicos grandes, como cercas e tratores;

- Evite soltar pipas e carregar objetos como canos ou varas;

- Não conduza bicicletas, motocicletas ou cavalos durante tempestades;

- Ao dirigir na chuva, evite passar ou estacionar próximo a cabos elétricos, torres de transmissão e estruturas que possam representar risco;

As autoridades recomendam que a população siga as orientações para minimizar riscos e prevenir acidentes.











