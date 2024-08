Divulgação Manuelito Magalhães, professor e presidente da Sanasa





Apresentado pelo analista e consultor eleitoral Wilson Pedroso, o ‘Política Real’ recebe para um bate-papo personalidades da política e pessoas com histórias inspiradoras. Neste episódio, o convidado é Manuelito Magalhães, professor e presidente da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento (Sanasa) de Campinas (SP).

Durante a entrevista, Manuelito falou sobre Campinas ser a única metrópole brasileira com universalização do saneamento básico. "Campinas é a única cidade com mais de 500 mil habitantes que universalizou o saneamento. O que é universalizar o saneamento? É você levar água e esgoto para pelo menos 99% da população. Nós levamos para 99.9% da população. Esgoto, coleta e tratamento para pelo menos 90%; lá nós já atingimos 96,5% da população. Isso é saúde na veia. Isso é compromisso ambiental", destacou.





Outro assunto que ganhou destaque foi o projeto inovador para transformar 50% do esgoto da cidade em água de reúso. Segundo Magalhães, em dois anos e meio, Campinas se tornará referência nacional nesse quesito. “Essa água de reúso a gente pode usar para lavar ruas, praças quando tem feiras, etc. Regar jardins e também usamos numa parceria com o Corpo de Bombeiros para combate a incêndio”, explicou.

Manuelito também ressaltou a importância de integrar a política de saneamento com outras políticas públicas, como habitação, uso e ocupação do solo. “A política de saneamento precisa estar casada com a política de habitação, com a política de uso e ocupação do solo das cidades, porque senão você faz um planejamento de levar água e esgoto numa determinada direção, mas a política habitacional e a política de uso e ocupação do solo, que determina o zoneamento, caminha em outra. E aí você não faz as coisas casarem”, afirmou.

A entrevista completa pode ser conferida no canal 'Política Real Podcast', apresentado por Wilson Pedroso. O programa vai ao ar toda quinta-feira, às 19h, no YouTube e no Portal iG.