Redação GPS Com 1 milhão de votos de vantagem, Ricardo Nunes é reeleito em São Paulo

O prefeito reeleito de São Paulo neste domingo (27), Ricardo Nunes (MDB) , fez 46 promessas entre seu programa eleitoral registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , entrevistas, publicações nas redes sociais e propagandas na mídia, segundo compilado do jornal O GLOBO. As promessas estão organizadas em 11 áreas de atuação da prefeitura, como saúde, educação, segurança pública, transporte e habitação.

Entre os destaques da campanha de Nunes está a proposta de gratuidade no transporte público para mulheres que têm filhos matriculados em creches municipais e a contratação de 2.000 agentes para a Guarda Civil Metropolitana (GCM) ao longo do mandato.

Muitas propostas visam dar continuidade a políticas já em vigor, como a ampliação do sistema Smart Sampa, que utiliza câmeras com reconhecimento facial, e a criação de 400 quilômetros de faixas exclusivas para motociclistas.

Além disso, Nunes pretende cumprir obras que estavam no programa de metas da gestão anterior, como os BRTs Aricanduva e Radial Leste e novos Centros Educacionais Unificados (CEUs).

Segurança e Ordem Pública

GCM: Contratar 2.000 agentes para a Guarda Civil Metropolitana.

Smart Sampa: Expandir o sistema para 20 mil câmeras até o fim do ano.

Escolas: Aumentar a presença da ronda escolar e dedicar 1.500 câmeras inteligentes nas proximidades de escolas.

Saúde

UBS: Ampliar especialidades nas Unidades Básicas de Saúde e expandir hospitais municipais.

Autistas: Construir cinco centros especializados para pessoas com transtorno do espectro autista.

Casa da Mãe Paulista: Criar um centro de atendimento multidisciplinar para mães com filhos com deficiência.

Saúde da Mulher: Estabelecer centros de saúde da mulher em todas as regiões da cidade.

Educação

Creche: Manter a fila zerada em creches conveniadas.

CEUs: Criar dez novos Centros Educacionais Unificados.

Primeira infância: Implementar bebetecas em todos os CEUs.

Transporte

Tarifa zero: Expandir a gratuidade nos ônibus aos domingos e feriados para mães com filhos em creches.

Corredores: Construir novos corredores de ônibus e entregar os BRTs da Radial Leste e Aricanduva.

Faixa Azul: Estender as faixas exclusivas para motociclistas.

Emprego e Renda

Empreenda SP: Lançar um programa de cursos e crédito para microempreendedores.

Centros Unificados: Criar espaços Oases para emprego e qualificação profissional.

Turismo

Pré-eventos: Promover uma Semana Temática de Promoção da Cidade antes de eventos grandes.

Roteiros turísticos: Ampliar o programa de roteiros turísticos e implementar um “cartão do turista”.

Gestão e Servidores

Controladorias: Melhorar o intercâmbio de informações entre controladorias para prevenir irregularidades.

Inteligência Artificial: Usar IA para identificar padrões de irregularidades na gestão pública.

Meio Ambiente

Ônibus elétricos: Substituir mil ônibus a diesel por elétricos anualmente.

Parques: Ampliar o número de parques na cidade.

Assistência Social

Casa do Adolescente: Criar um espaço para apoio à saúde física e mental de jovens vulneráveis.

Cuidadores: Estabelecer um programa de apoio para mulheres e idosos cuidadores.

Moradia

Regularização Fundiária: Criar o programa Pode Regularizar para auxiliar na legalização de moradias.

Acompanhamento Digital: Implementar ferramentas digitais para o cadastro de moradias.

Cultura e Esportes

Bolsa-atleta: Aumentar o benefício para atletas de R$ 600 a até R$ 1.600.

Centros Esportivos: Construir seis novos centros esportivos na cidade.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.