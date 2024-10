Montagem/Reprodução Ricardo Nunes e Guilherme Boulos disputam o segundo turno em SP

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), não compareceu ao debate promovido pelos jornais O GLOBO e Valor Econômico, juntamente com a rádio CBN, na manhã desta quinta-feira (9). Nunes e Guilherme Boulos (PSOL) foram convidados para o evento, mas apenas Boulos esteve presente no estúdio da rádio às 8h30, horário previsto para o início da discussão. O candidato presente concederá uma entrevista de uma hora e começou sua fala lamentando a ausência do atual prefeito.

"Lamento que o atual prefeito tenha fugido do debate, isso é ruim para a democracia. A gente já teve problema com cadeira, mas não tínhamos tido problema de cadeira vazia. É a primeira vez. É um desrespeito e lamentável com os eleitores de São Paulo, mas não me surpreendeu, porque o mesmo candidato que agora foge de responder e de debater, foi o prefeito que durante 3 anos e meio fugiu das suas responsabilidades", disse.



Boulos chamou seu rival de "fraco e omisso", após a ausência e disse que se algum debate eleitoral for cancelado por ausência de Nunes, ele pretende organizar uma manifestação em frente à Prefeitura da capital.



"Se algum debate for desmarcado porque o nosso adversário não comparecer, eu vou convocar toda a militância na frente da Prefeitura", disse Boulos em evento na Liberdade nesta semana.

O primeiro convite para o debate foi enviado aos representantes dos candidatos em 21 de agosto de 2024. Na semana passada, em 2 de outubro, ambos os candidatos foram novamente convidados por e-mail, com confirmação de recebimento. Na segunda-feira seguinte ao primeiro turno, houve uma reunião para apresentar as regras do debate, mas apenas a campanha de Boulos compareceu.

A entrevista com Boulos será conduzida pelas colunistas Vera Magalhães, do GLOBO, e Maria Cristina Fernandes, do Valor, além do âncora da CBN, Milton Jung.

Segundo o jornal O GLOBO, nos bastidores, Nunes tem defendido a redução do número de debates para o segundo turno, enquanto Boulos confirmou presença na maioria desses eventos. O atual prefeito, que obteve mais votos no primeiro turno, busca evitar que novas interações diretas possam alterar o cenário eleitoral da capital paulista.

Conforme anunciado desde setembro, a realização de uma entrevista com o candidato presente estava prevista caso um dos candidatos não comparecesse. Desde o início da campanha, O GLOBO, Valor e CBN já realizaram entrevistas com os principais candidatos a prefeito de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo.

Pesquisa

O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), tem 52,8% das intenções de voto no segundo turno, enquanto Guilherme Boulos (PSOL) tem 39,0%, segundo levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta quinta-feira (10).

Votos em branco, nulos e em nenhum somam 4,8%. Indecisos ou que não responderam são 3,4%.

