Enel/Divulgação Enel, distribuidora de energia

A Enel afirmou que atende ao menos 700 ocorrências por falta de energia na cidade de São Paulo e na região metropolitana neste sábado (19). No total, mais de 138 mil pessoas estão sem luz.

Em nota enviada às 12h15, a empresa afirmou que conta com 2.400 profissionais de prontidão para o atendimento aos clientes.

Segundo a empresa, quatro bairros da capital - Pinheiros, Vila Andrade, Jabaquara e Santo Amaro - ficaram sem energia devido às chuvas que ocorrem desde a noite de ontem.

Na região metropolitana, os municípios mais atingidos são Diadema, Itaperica da Serra e Cotia, onde está o maior número relativo: 20 mil clientes seguiam sem eletricidade.

Tempestade prevista perdeu força, diz Defesa Civil

Também na manhã deste sábado, a Defesa Civil do estado afirmou que a tempestade prevista para a capital perdeu força.

"O sistema de acumulados meteorológico perdeu força em São Paulo, com maior concentração de chuvas nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Com isso, o volume de chuvas previsto para o Estado ficou abaixo do esperado", afirmou o órgão em comunicado na manhã deste sábado.

