Um novo alerta da Defesa Civil na manhã deste sábado (19) aponta que a tempestade esperada para atingir o estado de São Paulo perdeu força e apresenta um “cenário bem mais ameno” na região.

Segundo o órgão, os acumulados de chuva para a região ficaram abaixo do esperado, exceto para os municípios na divisa com Minas Gerais e Rio de Janeiro.

"Para este sábado (19), ainda há possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento dia, com previsão de acumulados moderados. Recomenda-se atenção em áreas mais vulneráveis, em especial os que fazem divisa com Minas Gerais onde há previsão de chuvas mais intensas. O dia será marcado pela nebulosidade, o que não deixará as temperaturas subirem", diz nota da Defesa Civil.

Mesmo com o cenário ameno, o órgão reforça que o alerta para temporais segue ativo na capital, pelo menos até domingo (20).

"O gabinete de crise continua montado no Palácio dos Bandeirantes para garantir pronta resposta à população em caso de emergência. Há ainda cerca de 5 mil agentes mobilizados em todo o estado. Cada empresa de energia elétrica possui um representante no gabinete, permitindo comunicação mais ágil e ações mais efetivas de monitoramento e controle", afirma o comunicado.





