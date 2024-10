Wilson Dias/Agência Brasil - 17.03.2022 Prefeito de São Paulo Ricardo Nunes

O prefeito de São Paul o e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), publicou nesta sexta-feira (17) um vídeo nas suas redes sociais justificando a ausência de última hora no debate desta manhã contra o candidato Guilherme Boulos (PSOL), que seria mediado pelo grupo Folha, Uol e RedeTV!. Segundo Nunes, todos os compromissos foram desmarcados a fim de dar atenção à crise de energia elétrica na capital.



O prefeito terá uma reunião com o governador do estado, Tarcísio de Freitas, com o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval de Araujo Feitosa Neto, e com o presidente da Enel, Guilherme Lencastre, além de integrantes da Defesa Civil estadual.

Isso porque o órgão prevê que neste fim de semana o estado será atingido por fortes chuvas, como as da última sexta-feira (11), que deixaram milhões sem energia elétrica, dos quais 36 mil seguem sem luz há seis dias.

"Preparar tudo, aliás, a cidade está preparada [para a chuva] e cobrar da Enel, essa péssima empresa, que atenda a população", disse.

Nos comentários da publicação, internautas chamaram o prefeito de "fujão" e "arregão".

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) chamou nesta quinta-feira (17) o prefeito Ricardo Nunes (MDB) de "covarde" após ele cancelar sua participação no debate UOL/Folha/RedeTV!. Além disso, revelou um documento sobre a responsabilidade da administração municipal na poda de árvores na capital, problema diretamente relacionado ao apagão desta semana, e prometeu dialogar com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) caso seja eleito. Como não houve debate, Boulos foi sabatinado por jornalistas dos veículos.

Em comunicado à imprensa, a Folha de S. Paulo explicou que o candidato do MDB não participará do encontro para ir a uma reunião com o governador para tratar das "urgências da prefeitura", em meio ao apagão da Enel.

