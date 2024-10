Reprodução Comunicado enviado pela Enel a clientes de SP





Moradores de São Paulo receberam um comunicado da Enel , empresa de distribuição de energia, dizendo que o prazo de restabelecimento da luz é até segunda-feira (14), mais de dois dias depois do temporal que atingiu o estado na sexta-feira (11) . Em contrapartida, o presidente da distribuidora, Guilherme Lencastre , informou neste sábado (12) que a empresa não tem previsão de retomada total do fornecimento na Grande SP.

O balanço mais recente da Enel aponta que 1,3 milhão de clientes estavam sem luz até a noite do sábado. Clientes de diferentes regiões da cidade, como Santo Amaro, na Zona Sul, Mooca, na Zona Leste, e Pinheiros, na Zona Oeste, receberam o comunicado.

Inconsistência no comunicado

Na mensagem enviada pelo WhatsApp, a Enel diz que o prazo estimado de retorno é no dia 14, com variações de horário, como às 4h e às 11h. Em resposta à imprensa, a empresa disse que "trata-se de uma falha na programação da resposta automática do canal de atendimento pelo whatsapp, que já foi corrigida".

Além do aplicativo de mensagens, alguns clientes receberam a informação por SMS e pelo chatbot da Enel. Outros receberam atualizações do comunicado com previsões para restabelecimento no dia 13.

Locais afetados

Os bairros da capital afetados pelo temporal e que possuem regiões sem energia elétrica são: Santo Amaro, Jardim São Luís, Socorro, Pinheiros, Americanópolis, Vila Andrade, Jardim Vaz de Lima, Alto de Pinheiros, Jardim Martini e Jardim Mariane, a maior parte na Zona Sul da capital.

Além de São Paulo, os municípios de Taboão da Serra, Cotia, São Bernardo do Campo, Santo André e Diadema também foram bastante afetados.

A companhia também diz que reforçou as equipes em campo com até 2.500 técnicos e está recebendo apoio de equipes do Ceará e do Rio de Janeiro. As informações foram obtidas pelo g1.

Sem previsão

À imprensa, Guilherme Lencastre não deu previsão para a retomada total do serviço na Grande SP. "Não é questão de não saber e não passar. E não quero colocar uma expectativa que seja frustrada. (...) A gente tem consciência do transtorno causado por eventos como esse e sabemos da nossa responsabilidade. Vamos trabalhar de forma incansável para reconectar todos os nossos clientes", declarou.

O presidente da Enel também afirmou que a empresa disponibilizou 500 geradores para atender hospitais e estabelecimentos que estão sofrendo com a falta de luz há mais de 17 horas na região, além de ter dois helicópteros da empresa sobrevoando as linhas de transmissão para identificar eventuais problemas.

Segundo o presidente, os ventos históricos que atingiram a capital paulista e as cidades da Grande SP , com rajadas de mais de 107,6 km/h é o responsável pelos transtornos ocorridos na cidade, que afetaram mais de 2,1 milhões de clientes da empresa.

“Foi a maior ventania desde 1995. 20% da nossa base de clientes foram impactados. Dos nossos 8 milhões de clientes, 1,6 milhão ainda são afetados até agora. Também estamos conversando com concessionárias vizinhas para restabelecer o mais rápido possível”, disse Lencastre.





O temporal

As fortes chuvas que atingiram a Grande São Paulo na noite desta sexta-feira (11) ocorreu por volta das 19h30 e deixou mais de 2,1 milhões de endereços sem energia elétrica na área de concessão da Enel, segundo levantamento da própria empresa.

A falta de luz na Grande SP já afeta o abastecimento de água em várias cidades, de acordo com a Sabesp. Segundo a empresa, as regiões mais afetadas pelos problemas de distribuição de água são a capital paulista, São Bernardo do Campo, São Caetano, Santo André e Cotia.

