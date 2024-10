Montagem/Reprodução Ricardo Nunes e Guilherme Boulos disputam o segundo turno em SP





Pesquisa do instituto Vox Brasil divulgada neste domingo (13), sobre o segundo turno das eleições municipais para prefeito de São Paulo , aponta que o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem 53,8% da preferência de voto do eleitorado paulistano.

O deputado federal Guilhermes Boulos (PSOL) obteve 37,2% nesta pesquisa. Brancos e nulos somam 5,4%, e não sabem/indecisos, 3,6%. A margem de erro do levantamento é de 2,55 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Pesquisa estimulada

A pesquisa quantitativa ouviu eleitores de todas as idades e de todas as regiões da capital paulista entre os dias 9 e 11 de outubro. O método adotado foi de pesquisa estimulada, modalidade em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. Confira a relação.

Intenção de voto para prefeito:

Ricardo Nunes (MDB): 53,8%

Guilherme Boulos (PSOL): 37,2%

Branco/Nulo/Nenhum: 5,4%

Não sabe/Indeciso: 3,6%

Votos válidos

Quando se leva em consideração apenas os votos válidos, excluindo os brancos, nulos e indecisos, Nunes (MDB) aparece com 59,1% dos votos, contra 40,9% de Boulos (PSOL). A pesquisa indica que, caso o segundo turno das eleições acontecesse hoje, o prefeito da cidade de São Paulo seria reeleito.

Rejeição de voto

A pesquisa Vox Brasil também mediu os índices de rejeição dos candidatos à prefeitura da capital no cenário estimulado. Neste quesito, Guilherme Boulos aparece na frente, com 47,3% de rejeição, contra 28,2% de Ricardo Nunes. Veja:

Guilherme Boulos (PSOL): 47,3%

Ricardo Nunes (MDB): 28,2%

Não rejeita nenhum: 11,7%

Não sabe: 12,8%

A Pesquisa Vox Brasil

A pesquisa Vox Brasil entrevistou 1.500 eleitores da cidade de São Paulo entre os dias 9 e 11 de outubro de 2024. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, e a margem de erro é de 2,55 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Nesta pesquisa, 54,1% dos entrevistados se definiram como do sexo feminino, enquanto 45,9% do sexo masculino. Na porcentagem de idade, 25,7% dos entrevistados tinham entre 45 e 59 anos. No grau de instrução, a maior porcentagem possui apenas o ensino médio completo (29,3%). A pesquisa está registrada no TSE sob o número SP-04744/2024.

