Reprodução/Carla Jimenez, UOL Uma árvore caiu em Santo Amaro, na zona sul da capital

As rajadas de vento, acompanhadas de fortes chuvas , surpreenderam os moradores do estado de São Paulo entre a noite de sexta-feira (11) e a madrugada de sábado (12).

Nas redes sociais, os moradores registraram quedas de árvores, apagões e momentos de ventania. São Paulo registrou a maior ventania dos últimos 30 anos na última sexta-feira (11). De acordo com a Defesa Civil Estadual, as rajadas de vento chegaram a 107,6 km/h, o maior registro dos últimos 30 anos .



Alguns moradores, compararam a tempestade na capital paulista com a situação vivida na Flórida (EUA), com a passagem do furacão Milton.





Apagão na capital





A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que irá intimar a Enel para apresentar justificativas sobre o apagão que atingiu São Paulo.

O apagão afetou 2,6 milhões de consumidores, sendo 2,1 milhões atendidos pela Enel. Na manhã de sábado, aproximadamente 1,6 milhão de clientes ainda estavam sem energia. A empresa informou que um plano de emergência foi ativado, com cerca de 800 equipes nas ruas e 2,5 mil técnicos mobilizados ao longo do dia. Além disso, 500 geradores foram instalados em pontos críticos e dois helicópteros foram enviados para sobrevoar as linhas de alta tensão, a fim de identificar problemas em áreas de difícil acesso.





Veja a reação das redes sociais







gente chegou uma tempestade bizarra aqui em são Paulo com raio azul piscina??????? nunca vi isso pic.twitter.com/UetbRtMhft — raposa com deficiência (@raposada_) October 11, 2024









São Paulo sendo São Paulo



Do nada uma visita rápida do Milton pic.twitter.com/AqTWj2stzY — Corotinho (@LeticiaOlli29) October 11, 2024









Camera noturna da Samsung foi BRABA aqui, parece de dia, mané.



Bem, caiu o mundo em São Paulo agora, no nível de Interlagos 2023, quem viveu sabe. Árvores caídas pela região e obviamente, sem luz. pic.twitter.com/hAqgp2JChS — 𝕍𝕚𝕔𝕥𝕠𝕣 𝔻 𝔽𝕣𝕒𝕟𝕔𝕠 (@dfranco50) October 11, 2024









Do nada veio o maior temporal em São paulo, eu to incrédula, parecia até um tornado passando, levei maior susto. Fora esses raios roxos assustadores. pic.twitter.com/x7ycVIXG4X — rafaela (@raahNoir) October 11, 2024

































Furacão de hoje em São Paulo. A filmagem feita a pouco no Shopping SP Market, na zona sul. Não tenho o nome do autor. pic.twitter.com/9J8mDylhLA — Gutierres Fernandes Siqueira (@gutsiqueira) October 11, 2024













Do nada, do COMPLETO NADA, o céu desabou em São Paulo. Eu nunca vi tanto raio na vida, roxo e verde (?) ainda por cima. pic.twitter.com/Kw4iQmKKQQ — 🌙 (@coldannny) October 11, 2024





