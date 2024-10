Reprodução / X Climatempo - 20.01.2024 Previsão é de mais chuvas para São Paulo nos próximos dias

O Brasil pode vivenciar a semana mais chuvosa registrada desde abril , de acordo com as previsões do MetSul Meteorologia. Essa mudança climática sinaliza o fim de uma temporada seca, que durou seis meses, com chuvas abaixo da média na maior parte do país. Nesta quinta-feira (10), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para tempestades em várias regiões, incluindo Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

A chuva deve se expandir do Sul, onde já ocorrem precipitações desde o início da semana, atingindo diversas áreas do Centro-Oeste e Sudeste. O MetSul destaca que a precipitação alcançará locais que não recebem chuva há quase seis meses.

Os alertas do Inmet para tempestades e chuvas intensas abrangem os estados do Acre, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal. A previsão inclui chuvas de até 100 mm por dia, ventos fortes e possibilidade de granizo.



São Paulo

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta sobre a passagem de uma frente fria que trará chuvas intensas, acompanhadas de raios e fortes rajadas de vento em todo o estado. A instabilidade climática deve ocorrer entre quarta-feira (9) e sábado (12), e a Defesa Civil orienta a população a se preparar para enfrentar condições adversas durante esse período.

Estima-se que várias regiões do estado enfrentem acumulados significativos de chuva. Na Serra da Mantiqueira, litoral norte e nas regiões de Presidente Prudente e Marília, os acumulados podem chegar a até 100 mm. As regiões de Bauru e Araraquara devem receber cerca de 90 mm de precipitação.



Na Região Metropolitana de São Paulo, a previsão é de 80 mm. A Baixada Santista, bem como as regiões de Campinas, Itapeva, Sorocaba e Vale do Ribeira, também devem registrar 80 mm de chuva. O Vale do Paraíba e as regiões de Franca, Barretos e Ribeirão Preto devem ter acumulados entre 70 mm e 60 mm, enquanto as regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto podem enfrentar 40 mm.

Recomendações da Defesa Civil

A Defesa Civil recomenda que a população evite áreas arborizadas durante as tempestades devido ao risco de quedas de árvores. É crucial não enfrentar áreas alagadas ou com enxurradas, pois uma lâmina de 15 cm de água pode arrastar uma pessoa, e 30 cm podem levar um veículo.

Ao ouvir um trovão, procure um local coberto. Moradores de áreas de encosta devem ficar atentos aos sinais de movimentação do solo, como rachaduras nas paredes e inclinação de postes e árvores. Durante ventos fortes, a Defesa Civil alerta para o risco de danos a galhos e estruturas. Com ventos a partir de 75 km/h, o risco aumenta, podendo causar queda de árvores e danos a construções. Em cenários críticos, com rajadas de 90 km/h ou mais, o risco é elevado para danos estruturais severos.

Em caso de ventos fortes, procure abrigo seguro, evitando árvores ou coberturas metálicas frágeis. Mantenha distância de janelas, vidros e objetos cortantes. Durante a condução, evite se aproximar de cabos elétricos, torres de transmissão e outras estruturas frágeis. Se um fio energizado cair sobre o veículo, permaneça dentro do carro e contate imediatamente o serviço de emergência.

Para emergências, a Defesa Civil pode ser contatada pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.



Chuvas intensas

Conforme o MetSul, novos períodos de instabilidade e chuvas intensas podem ocorrer a partir do fim de semana e início da próxima semana, especialmente no Centro-Sul do país. No entanto, o Nordeste não deverá registrar chuvas nesse período.



Projeções indicam que áreas do Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul terão acumulados em torno de 50 mm ao longo dos próximos dez dias. No Sul, especialmente em Santa Catarina e Paraná, os acumulados podem ultrapassar 100 mm, chegando a até 200 mm.



O MetSul alerta para a possibilidade de temporais, chuvas fortes, raios, granizo, vendavais e alagamentos no Centro-Sul, com destaque para Minas Gerais, Goiás e o Distrito Federal.

Expectativas para outubro

Ao longo de outubro, as chuvas devem retornar gradualmente e avançar por diversas partes do Brasil, segundo o instituto. A previsão indica que haverá precipitações acima da média em grande parte da Região Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e nas áreas sul do Rio de Janeiro e Minas Gerais, com expectativa de retorno gradual das chuvas para a região central do país durante a segunda quinzena do mês.



