8 de abril

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para o risco de chuvas intensas em várias regiões do Brasil nesta terça-feira (9), destacando especialmente o estado de São Paulo e áreas ao sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Além disso, um alerta vermelho de 'Grande Perigo' foi emitido para acumulados de chuvas em Salvador (BA), enquanto partes do Mato Grosso, Pará, Tocantins e Goiás estão sob alerta de "Perigo" para chuvas intensas.

As áreas destacadas em amarelo indicam "Perigo Potencial" para chuvas intensas, enquanto as áreas em laranja representam um alerta de "Perigo". A mancha vermelha sobre Salvador sinaliza um "Grande Perigo" em relação aos acumulados de chuva, com previsão de precipitação superior a 100 mm/dia, aumentando significativamente o risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

Na capital baiana, espera-se um dia "encoberto com chuva", com rajadas moderadas de vento. Na quarta-feira (10), as chuvas devem se intensificar, com pancadas e trovoadas.

Para São Paulo, sul de Minas Gerais e sul do Rio de Janeiro, o Inmet emitiu um alerta amarelo, indicando "Perigo Potencial" de chuvas intensas, com acumulados entre 20 e 30 mm/h e ventos de até 60 km/h. Apesar do baixo risco de ocorrências como corte de energia elétrica e queda de galhos de árvores, há possibilidade de alagamentos.

Já o alerta laranja sobre o Centro-Oeste e Norte prevê chuvas de até 100 mm/dia, acompanhadas de ventos intensos, com riscos de falta de luz, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.

No Rio de Janeiro, espera-se chuvas isoladas ao longo do dia, com temperaturas entre 22°C e 34°C. Em Belo Horizonte (MG), apesar do tempo nublado, não há previsão de chuvas, com mínima de 16°C e máxima de 30°C.

Em São Paulo, são esperadas chuvas isoladas e pancadas, com temperaturas entre 20°C e 27°C. Em Vitória (ES), apesar dos dias nublados, não há previsão de chuva, com temperaturas variando entre 24°C e 32°C.

