Uma pesquisa da Real Time Big Data , divulgada nesta segunda-feira (30), revela um empate triplo na corrida pela Prefeitura de São Paulo . O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) lidera com 26% das intenções de voto. O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) aparece logo atrás, com 25%, e o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) tem 23%. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais.

Cenário estimulado de 1º turno:

Ricardo Nunes (MDB): 26%

Guilherme Boulos (Psol): 25%

Pablo Marçal (PRTB): 23%

Tabata Amaral (PSB): 10%

José Luiz Datena (PSDB): 5%

Marina Helena (Novo): 2%

Outros (incluindo Altino Prazeres (PSTU), Bebeto Haddad (DC), João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (UP)): 1%

Brancos/nulos: 4%

Não sabem/não responderam: 4%

A pesquisa foi realizada em 27 e 28 de setembro de 2024, com 1.500 pessoas acima de 16 anos em São Paulo.

O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o nº SP-05171/2024.

O custo do estudo foi de R$ 22.500, pago pela 3 Poderes/TV Record.



