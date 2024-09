Reprodução Solirano de Araujo Sousa





A Polícia Civil de São Paulo divulgou nesta quinta-feira (19) em seu perfil no Instagram um vídeo com fotos e o nome do homem suspeito de ser o “maníaco do carro”, assediador que obriga mulheres a entrar em um carro na região da Mooca , na Zona Leste da capital paulista .

A polícia identificou o suspeito como Solirano de Araujo Sousa , de 48 anos, e afirmou que ele ainda não foi localizado. A corporação pede que as denúncias sejam feitas ao Disque-Denúncia (181) e reforça que as ligações são sigilosas. Até o momento, sete vítimas denunciaram ter sido atacadas.

A Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária de Solirano. O pedido de prisão temporária foi solicitado pela autoridade policial do 57º Distrito Policial (Parque da Mooca).

Carro utilizado para crimes encontrado

O carro do assediador usado nos ataques, um Fiat Uno cinza, foi encontrado pela polícia na quarta-feira (18), abandonado em uma comunidade da Zona Leste de SP. Dentro do veículo foram encontradas uma faca e roupas.

Todos os itens e o carro, que estava sem placas de identificação, foram apreendidos e serão periciados pela Polícia Técnico-Científica.

Relato

Uma das vítimas, de 26 anos, foi abordada por Solirano em um ponto de ônibus na Rua Manoel Onha, na Vila Oratório. Câmeras de segurança registraram o momento.





A mulher contou que ele chegou por trás, agarrou no braço e falou: 'Entra dentro do carro'. Na entrevista feita pela TV Globo, a vítima contou ainda que ele não queria roubá-la e suspeita que o agressor pretendia estuprá-la.





"No que ele falou, eu corri. Minhas pernas tremiam, eu passei mal. Ele quer colocar as meninas dentro do carro. Ele queria fazer alguma coisa ruim com as meninas. Se eu entrasse no carro, o que ele ia fazer? Muita coisa poderia acontecer", disse.

Quem tiver alguma informação sobre os casos, basta ligar para o Disque Denúncia, no número 181, sem precisar se identificar. Confira imagens divulgadas pela polícia:





