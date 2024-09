Montagem iG / Imagens: Governo do Estado de São Paulo / Pablo Valadares/Câmara dos Deputados / Reprodução: TV Brasil Central Marçal, Boulos e Nunes são os nomes mais prováveis de ir para segundo turno de eleições, mostram pesquisas

O atual prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) lidera as intenções de voto para a prefeitura de São Paulo com 28%, seguido pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que registra 25,5%. Devido à margem de erro de 3,1 pontos percentuais, ambos estão tecnicamente empatados na liderança. Logo atrás, o influenciador digital Pablo Marçal (PRTB) aparece com 19,7%, também em situação de empate técnico com Boulos. Os dados são da pesquisa Futura Inteligência, encomendada pela 100% Cidades e divulgada nesta quinta-feira (19).

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) alcançou 5,7%, seguido de perto pela deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 5,5%. A economista Marina Helena (NOVO) aparece com 1,5%, em um empate técnico com Datena e Tabata. Os demais candidatos têm menos de 1% das intenções de voto.

Comparando com a pesquisa anterior, divulgada em 12 de setembro, tanto Nunes quanto Boulos tiveram uma ligeira alta de dois pontos percentuais, enquanto Marçal caiu 3,1 pontos. Datena e Marina mantiveram seus índices, enquanto Tabata viu sua aprovação diminuir em dois pontos percentuais.

Este levantamento foi realizado entre os dias 16 e 18 de setembro e é a primeira pesquisa Futura divulgada após a cadeirada envolvendo Marçal e Datena . A pesquisa foi registrada no TSE sob o número SP-01415/2024, com 1000 entrevistas e um nível de confiança de 95%.

Intenções de voto em São Paulo:



Ricardo Nunes (MDB): 28%

Guilherme Boulos (PSOL): 25,5%

Pablo Marçal (PRTB): 19,7%

José Luiz Datena (PSDB): 5,7%

Tabata Amaral (PSB): 5,5%

Marina Helena (NOVO): 1,5%

Ricardo Senese (UP): 0,3%

Bebeto Haddad (DC): 0,1%

João Pimenta (PCO): 0,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 3,5%

NS/NR/Indeciso: 10,2%

Pesquisa Espontânea

Na modalidade espontânea, na qual os nomes dos candidatos não são apresentados, Nunes também se destaca com 22,2%, empatando com Boulos, que tem 20,3%, e Marçal, com 18,4%. A taxa de indecisos é de 24,5%.

Ricardo Nunes: 22,2%

Guilherme Boulos: 20,3%

Pablo Marçal: 18,4%

Tabata Amaral: 4,8%

Datena: 2,5%

Marina Helena: 1,0%

Ricardo Senese: 0,4%

João Pimenta: 0,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 5,5%

Outros: 0,3%

Segundo Turno

A Futura Inteligência simulou cenários de segundo turno, nos quais Nunes ainda lidera. Boulos se mostra levemente à frente de Marçal, mas ainda em empate técnico segundo a margem de erro.

Cenário 1:

Ricardo Nunes 49%

Guilherme Boulos 30,9%

Ninguém/Branco/Nulo 10,9%

NS/NR/Indeciso 9,2%

Cenário 2:

Ricardo Nunes 57,1%

Pablo Marçal 25,7%

Ninguém/Branco/Nulo 14,2%

NS/NR/Indeciso 3,1%

Cenário 3:

Guilherme Boulos 40,8%

Pablo Marçal 36,3%

Ninguém/Branco/Nulo 20,2%

NS/NR/Indeciso 2,7%





Rejeição

A pesquisa também abordou a rejeição dos candidatos, revelando que Marçal se tornou o mais rejeitado, com 40,3%, superando Boulos, que está com 39,9%.

Pablo Marçal: 40,3%

Guilherme Boulos: 39,9%

José Luiz Datena: 33,1%

Tabata Amaral: 17,7%

Ricardo Nunes: 13,6%

