A investigação que resultou na prisão de Deolane Bezerra , influenciadora e advogada de 36 anos, começou com a apreensão de uma caderneta contendo anotações relacionadas ao jogo do bicho e apostas online . Esse item, apreendido em uma banca de apostas em Pernambuco , foi o ponto de partida para desvendar ligações do crime organizado , além de esquema de lavagem de dinheiro envolvendo jogos de azar e a plataforma Esportes da Sorte .

Deolane e sua mãe, Solange Alves Bezerra Santos, foram presas no dia 4 de setembro, após a Polícia Civil cumprir mandados de prisão preventiva. O esquema criminoso está ligado diretamente à movimentação financeira da Esportes da Sorte, site de apostas que realizava operações ilícitas sob o nome de HSF Gaming, registrada em Curaçao, um paraíso fiscal. Os investigadores identificaram que a plataforma de apostas lavava grandes somas de dinheiro, utilizando intermediárias como Pay Brokers, uma empresa de Curitiba que recebeu milhões em depósitos via Pix.

A ligação de Deolane com o esquema foi confirmada quando se descobriu que ela recebeu, entre novembro de 2022 e maio de 2023, cerca de R$ 3,2 milhões da Pay Brokers, empresa investigada por auxiliar na lavagem de dinheiro. Além disso, Deolane adquiriu uma Lamborghini Urus de R$ 4 milhões, transação que também está sob suspeita, uma vez que o veículo circulou apenas em São Paulo, onde a influenciadora reside, sem ter passado por Pernambuco, onde teria sido comprado.

A influenciadora posou com o carro de luxo em diversas ocasiões, mostrando-o a seus seguidores nas redes sociais, sem mencionar suas conexões com o dinheiro de origem ilícita. A Polícia Civil ainda apontou que a mãe de Deolane, Solange, movimentou quase R$ 500 mil entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, por meio de transações suspeitas, o que reforçou as suspeitas de envolvimento da família no esquema.

As investigações indicam que o dinheiro do jogo de azar era "clareado" através da compra de bens de luxo, como carros e aeronaves, tudo feito para dissimular a origem ilícita dos valores e dificultar o rastreamento das transações pela Justiça.