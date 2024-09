Reprodução/Instagram Pablo Marçal em live diretamente do hospital

Pablo Marçal, candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, recebeu alta na manhã desta segunda-feira (16) do Hospital Sírio Libanês, localizado no Centro de São Paulo, após ser internado na noite de domingo (15) por ter sido agredido com uma cadeirada por seu adversário José Luiz Datena (PSDB) durante o debate transmitido ao vivo pela TV Cultura.

Segundo o boletim médico, Marçal teve traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas.



"O paciente Pablo Henrique Marçal foi admitido no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo ontem, após traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas. Foi avaliado pelas equipes de clínica médica e de ortopedia e está de alta hospitalar".



De acordo com a assessoria de Marçal, o candidato deixou o hospital e se dirigiu imediatamente ao Instituto Médico Legal ( IML ) para realizar um exame de corpo de delito. O advogado de Marçal registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e injúria contra Datena. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) confirmou que o caso foi registrado no 78° DP (Jardins) ainda na noite de domingo (15).

O advogado também foi informado sobre o prazo para a apresentação de uma representação criminal, que deve ser feita por Marçal em até seis meses para que a investigação prossiga.

Antes de deixar o Hospital Sírio Libanês, Marçal participou de uma live onde descreveu o incidente do debate como “deprimente” e minimizou a agressão, referindo-se a ela como “um esbarrão”. Durante a internação, o candidato foi visto com o braço imobilizado, conforme mostraram as imagens divulgadas.

Marçal passou a noite no hospital e, após receber alta, seguiu com os procedimentos legais relacionados ao incidente.

"Foi só um esbarrão, vamo pra cima. Uma fraturazinha aqui na costela e uma correçãozinha aqui no dedo. Nós vamos seguir o jogo", disse Marçal na live.

O influenciador também admitiu que mandou mensagem se desculpando para Datena na noite anterior ao encontro dos candidatos.

"Eu tô colhendo o que eu plantei. Um dia antes mandei mensagem pro cara pra ele parar esses ataques, porque ele tá me atacando de forma gratuita e mentirosa. Eu peço perdão pro cara, o debate tava civilizado, ele começa a fazer pergunta pra mim e me chama de ladrão", afirmou.

O candidato do PRTB também chegou a dizer que fará exame de corpo delito no IML e chamou Datena de "bicho preguiça".



"Uma cena deprimente. Vou sair daqui e vou fazer o corpo delito no IML. Não tem como, não faz sentido o cara fazer um negócio desse. Não faz sentido. Então assim, foi um esbarrão, tá tudo certo, todo mundo aqui sabe, um comedor de açúcar daquele tamanho, ele é mais lento que um bicho preguiça, mas eu fui uma oferta ali, só pro povo sentir o que que é uma pessoa que não tem medo, o que que é alguém levar pelo povo."

Cadeirada

A agressão ocorreu após uma série de provocações e discussões intensas entre os dois candidatos. Datena foi expulso do debate, e Marçal deixou o programa imediatamente após o ataque e encontra-se hospitalizado com fraturas na região torácica.

A confusão começou quando Marçal fez referência a uma acusação de assédio sexual contra Datena, um tema que o apresentador já havia afirmado ser falso e arquivado pela Justiça. Datena, visivelmente irritado, atacou Marçal com uma cadeira, o que levou à interrupção do debate. O restante dos candidatos continuou o programa.

O apresentador chamou o rival de “bandidinho” e mencionou o impacto negativo das acusações em sua vida pessoal e familiar.

O episódio escalou quando Marçal chamou Datena de "arregão" e o provocou com a gíria “Jack,” usada em contextos prisionais para descrever estupradores. Datena, enfurecido, avançou com a cadeira em direção a Marçal, golpeando-o.

Após a agressão, Marçal foi encaminhado ao Hospital Sírio-Libanês com sintomas de possíveis fraturas na região torácica e dificuldades respiratórias, de acordo com sua assessoria.

Datena, ao sair do local, afirmou ter “perdido a cabeça” e que sua reação foi motivada pela acusação que considerava injusta. O apresentador garantiu que pretende continuar sua candidatura e afastou os rumores de que poderia desistir da corrida eleitoral. Ele também expressou que não se arrepende do ocorrido e considerou que Marçal mereceu a agressão.

A situação entre os dois candidatos já havia sido tensa anteriormente, com um episódio de confronto no debate da TV Gazeta e Canal MyNews no início do mês. O caso do assédio sexual mencionado por Marçal remonta a uma denúncia feita por uma repórter em 2019, que posteriormente se retratou, afirmando ter sido pressionada a mudar sua versão.

Marçal, ao sair do estúdio, comparou o incidente aos ataques sofridos por figuras políticas como Jair Bolsonaro e Donald Trump, expressando descontentamento com a continuidade do debate sem sua presença.

