Reprodução/montagem Datena (E) e Pablo Marçal (D)





Uma cena tensa marcou o debate para a Prefeitura de São Paulo na TV Cultura, neste domingo (15). Pablo Marçal , candidato do PRTB , acabou sendo levado ao Hospital Sírio-Libanês, na zona oeste de São Paulo, após ser agredido por José Luiz Datena , do PSDB . A confusão começou quando Marçal provocou Datena, que, de forma inesperada, foi até ele e arremessou uma cadeira. (Veja vídeo da agressão no final da matéria).

Marçal, em uma postagem no Instagram, desabafou sobre o ataque: “Essa é a esquerda do amor”.

A equipe de Marçal rapidamente emitiu uma nota: “Nosso candidato foi brutalmente agredido e está sendo encaminhado ao hospital. É inacreditável que o debate siga sem ele.”

A transmissão foi suspensa após o ocorrido, mas retornou cerca de 10 minutos depois. Leão Serva, apresentador do debate, anunciou a expulsão de Datena do programa.



Veja vídeo







Em um dos blocos de um debate organizado pela TV Cultura, que ocorreu na noite deste domingo (15), o ex-coach provocou Datena, afirmando que o jornalista não teve coragem de agredi-lo em um debate anterior." /