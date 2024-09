Montagem iG / Dezidor/Wikipedia Casuar-do-sul é considerada a ave mais perigosa do mundo

Depois de os cientistas passarem 25 anos tentando gerar um novo exemplar do animal, nasceu nesse sábado (14), em cativeiro, um filhote de casuar-do-sul , considerada a ave mais perigosa do mundo , no Parque Birdland, no Reino Unido.

A equipe do local ficou emocionada com o acontecimento. "Quando vimos o pintinho pela primeira vez, foi um momento muito especial", disse à imprensa um cuidador de animais

A espécie é originária da Austrália e da Nova Guiné, mas corre risco de extinção devido ao desmatamento de seu habitat. A preocupação é justamente porque, em todo o continente europeu, esse é o quarto filhote da ave que nasceu neste ano.

O diferencial da espécie é o fato de ela ter garras enormes e em formato de adaga, que podem dilacerar outros animais. Além disso, o casuar não é pequeno, podendo atingir a altura de um ser humano de alta estatura, chegando a 1,80 metro — entre as demais aves, ele só perde para os avestruzes e emus — e pesando até 76 kg.

Outra curiosidade sobre o animal é que quem choca os ovos e cuida dos filhotes são os machos, e não as fêmeas.

Devido ao formato das patas, que são de três dedos, e da velocidade dele, o casuar é geralmente comparado ao dinossauro Velociraptor . Apesar de assustar, a alimentação da ave é baseada em frutos e pequenos animais.

Ela, porém, pode ser perigosa para seres humanos. Em 1926 aconteceu um dos acidentes mais emblemáticos envolvendo a espécie, quando um jovem morreu após ser atacado na Austrália. Em 2019 ocorreu outro episódio fatal, um homem também se tornou vítima da ave em um cativeiro na Flórida, nos Estados Unidos.

