A defesa do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, ofereceu pagar um salário mínimo mensalmente à família de Ornaldo Silva Viana, motorista de aplicativo de 52 anos que morreu após ter o seu Sandero atingido pelo Porsche do empresário em um acidente na madrugada de 31 de março, na zona leste de São Paulo.

Em petição incluída no inquérito nesta quinta-feira (11), a defesa afirma que "dentro das dependências policiais e através da autoridade policial por meio verbal, se colocaram, junto ao advogado dos familiares da vítima, à disposição para as assistências necessárias, algo momentânea e prontamente rechaçado pelo nobre defensor ao argumento de que 'não era o momento'".

Relembre o caso

Na madrugada de 31 de março, Fernando Sastre Filho colidiu em alta velocidade com o Renault Sandero dirigido por Ornaldo Silva Viana na avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé.

Ele estava com um amigo no banco do passageiro e ambos tinham saído de uma casa de poker no bairro.

Fernando foi acusado pela polícia de deixar o local do acidente com a ajuda de sua mãe. Por conta disso e da morte de Ornaldo, o empresário foi indiciado por homicídio com dolo eventual, lesão corporal e fuga de local de acidente.

Após ele se apresentar no 30 Departamento de Polícia (DP) para prestar depoimento no dia seguinte, houve um pedido de prisão temporária, mas este foi negado pela Justiça e Fernando segue em liberdade.

