Reprodução/TV Globo Jovem de 24 anos dirigia Porsche avaliado em R$ 1 milhão quando causou acidente que matou condutor de outro carro

Um homem de 24 anos, que conduzia um Porsche, bateu na traseira de outro carro, um Renault, e matou o condutor do veículo na madrugada deste domingo (31), na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, zona leste da capital paulista.

De acordo com testemunhas, o veículo aparentava estar em velocidade acima do limite para a via, que é de 50 km/h, e o acidente teria ocorrido quando o motorista do Porsche, Fernando Sastre de Andrade Filho, fez uma ultrapassagem em alta velocidade. Segundo o boletim de ocorrência do caso registrado na Polícia Civil, o jovem fugiu do local do acidente e é procurado. As informações são do G1.

A Polícia Militar (PM), que atendeu o caso, informou que a mãe do acusado apareceu no local e disse que levaria o filho ao Hospital São Luiz do Ibirapuera, na zona sul, porque o rapaz estava com um ferimento na boca.

Contudo, quando os agentes da PM foram até a unidade hospitalar indicada pela mulher para ouvir a versão do acusado, e fazer um teste do bafômetro, não encontraram nenhum dos dois. Segundo os PMs, na recepção foi negado que ambos tivessem dado entrada no lugar.

Os policiais ainda tentaram contato por telefone com Fernando, a mãe dele e o advogado de defesa, mas nenhum deles atendeu as ligações. Um relógio do motorista do Porsche, encontrado dentro do veículo, foi apreendido.

A vítima do acidente, o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, chegou a ser socorrido por uma ambulância do corpo de Bombeiros apresentando quadro de parada cardiorrespiratória, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no Hospital Municipal do Tatuapé. Informações iniciais da polícia são de que o motorista estava sozinho no carro no momento do acidente.

Um outro rapaz, de 22 anos, estaria no banco do carona do Porsche, teria se ferido na colisão e foi levado numa ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital São Luiz do Tatuapé, segundo informações do registro policial feito no 30º Distrito Policial (DP), Tatuapé. Não há informações sobre seu estado de saúde.

O caso é investigado inicialmente pela polícia como homicídio culposo (sem intenção de matar) e lesão corporal culposa (sem intenção de machucar) na direção de veículo automotor, além de fuga de local de acidente. O Porsche azul 911 Carrera GTS, ano 2023, que Fernando conduzia, está avaliado em mais de R$ 1 milhão.



