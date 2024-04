Reprodução / TV Band Polícia pede prisão preventiva de Fernando Sastre

A Polícia Civil de São Paulo protocolou um novo pedido de prisão contra o motorista do Porsche que bateu na traseira de um Sandero e matou Ornaldo da Silva Viana, motorista de aplicativo de 52 anos. Agora, a polícia pede à Justiça a prisão preventiva do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos.



Um outro pedido de prisão referente ao acidente, que aconteceu na noite do dia 30 de março, em São Paulo, foi recusado pela Justiça. Anteriormente, a polícia havia pedido a prisão temporária de Fernando, que foi negada pela juíza Fernanda Helena Benevides Dias, que alegou que o pedido não atendia a requisitos mínimos.

No novo pedido, agora de prisão preventiva, o delegado do 30° Distrito Policial, que investiga o caso, argumenta com três pontos a favor da prisão de Fernando:

garantia da ordem pública, já que ele poderia cometer o mesmo crime de novo;

conveniência da instrução criminal, já que Fernando poderia ameaçar ou subornar testemunhas ou vítimas;

garantia da futura aplicação da lei penal, pois há risco de fuga do país pelo alto poder aquisitivo do motorista do Porsche.

"[Fernando] praticou crime de extrema gravidade ocorrendo a morte e lesão das vítimas, fugindo do local dos fatos e, segundo testemunhas, estaria visivelmente embriagado, e ainda, já teve sua carteira de habilitação suspensa por desrespeito às normas de trânsito, podendo vir a praticar novamente outro delito de trânsito de forma abrupta", disse o delegado Nelson Vinicius Alves.

"Há que se falar que causou o clamor público, deixando a sociedade indignada. Quando em liberdade, pode ameaçar ou subornar testemunhas, e até a vítima, para que prestem depoimento favorável a ele em juízo, podendo forjar provas em seu favor", completou.



A promotora de Justiça Monique Ratton emitiu parecer favorável ao pedido de prisão preventiva e pediu que, além disso, a Justiça suspenda a carteira de habilitação do motorista do Porsche e apreenda seu passaporte. Ela também solicitou que seja estipulada fiança de R$ 500 mil para o caso.

