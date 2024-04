Reprodução/Receita Federal Operação em empresas de ônibus de SP suspeitas de lavar dinheiro para o PCC

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) realiza nesta terça-feira (9) uma operação contra duas organizações criminosas suspeitas de lavar dinheiro para o PCC por meio do transporte público na capital paulista.

A operação intitulada "Fim da Linha" investiga duas empresas de ônibus, a Upbus e a Transwolff (também conhecida como TW), que transportam quase 700 mil pessoas por dia e que receberam mais de R$ 800 milhões da Prefeitura de São Paulo.

Agentes tentam cumprir quatro mandados de prisão e 52 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª e pela 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital.

Até o momento, foram presos Luiz Carlos Efigênio Pacheco, conhecido como "Pandora", dono da Transwolff; Robson Flares Lopes Pontes, dirigente da Transwolff; e Joelson Santos da Silva e Elio Rodrigues dos Santos, presos em flagrante por porte de arma.

A Prefeitura de São Paulo informou que as operações das empresas investigadas serão mantidas normalmente e os empregos serão preservados. A SPTrans deverá assumir as linhas.

"Hoje a operação [de ônibus] está 100% ativa na cidade de São Paulo desde a manhã, uma vez que também as autoridades policiais não retiveram os veículos, pelo contrário, colaboraram com a cidade de São Paulo permitindo a saída de todos os veículos que estavam nas garagens dos três contratos", disse Gilmar Pereira Miranda, secretário Executivo de Transporte e Mobilidade Urbana.

"A prefeitura está atuando para que não haja prejuízo no transporte aos passageiros e reitera que já havia pedido para que a CGM (Controladoria Geral do Município) apurasse o envolvimento dessas empresas com o crime organizado", afirmou.

O MPSP estima que são 29 pessoas envolvidas, dentre as quais a Justiça já determinou o bloqueio de mais de R$ 600 milhões para pagamento de danos morais coletivos.

A operação é uma força-tarefa que envolve o MPSP, junto ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), Polícia Militar (PM), Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e a Receita Federal, e mobilizou 64 membros do MPSP, 43 da Receita Federal, 20 viaturas, dois agentes do CADE e 340 policiais militares do Comando de Policiamento de Choque, com 106 viaturas, além de agentes de inteligência da PM.

