Reprodução/redes sociais SP: PM dá tapa em jovem em estação de metrô

Uma jovem foi agredida com um tapa no rosto por um policial militar fardado no último sábado (6), na estação Luz do Metrô em São Paulo. Testemunhas filmaram o momento da agressão.

No vídeo, o policial aparece discutindo com a vítima, que está sentada na estação. O agente diz "abaixa a mão para mim", enquanto a mulher responde "você que está me batendo". O PM dá um tapa em seu rosto logo em seguida. "Acabei de ser agredida por aquele policial sem necessidade nenhuma", diz a jovem para a câmera.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirmou ao Portal iG que lamenta o ocorrido e "esclarece que o policial envolvido na ocorrência foi identificado e afastado". A Polícia Militar instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar o caso.

Veja o vídeo:

🚨BRASIL: Policial Militar é flagrado agredindo uma jovem da comunidade LGBTQIA+ em plena luz do dia no metrô de São Paulo.



O PM dá um tapa na cara da jovem, que não apresenta resistência e se mantém sentada no chão.



pic.twitter.com/bksb67oHNm — CHOQUEI (@choquei) April 7, 2024

O Fórum Mogiano LGBT+ denunciou a agressão nas redes sociais e cobrou medidas do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), reiterando o "compromisso com a defesa dos direitos de todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero".

"É com indignação e profunda consternação que repudiamos veementemente o ato de violência perpetrado por um Policial Militar do governo Tarcísio contra uma jovem LGBT na estação Luz, em São Paulo. Tal conduta é inaceitável e fere os princípios mais básicos de respeito aos direitos humanos e à diversidade", diz um trecho do comunicado.

O coordenador de Diversidade da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Rafael Calumby, informou que vai abrir um processo para apurar a possível prática de discriminação por orientação sexual.

